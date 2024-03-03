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نوبكو تعقد لقاءها السنوي وتسلط الضوء على منجزاتها وفرص التكامل

3/3/2024 2:22:19 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو" لقاءها السنوي في مدينة الرياض تحت عنوان "نحو سلاسل إمداد متكاملة" بهدف استعراض الانجازات التي حققتها نوبكو خلال العام 2023 ، بحضور أصحاب المعالي والسعادة وعدد من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص.
وقدم الرئيس التنفيذي لشركة نوبكو الأستاذ فهد الشبل عرضا تقديميا في اللقاء، استعرض من خلاله اهم فرص التكامل بين نوبكو وشركائها لتطوير الرعاية الصحية ايماناً منها بأهمية سلاسل الامداد في دعم الإقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة بما يتواكب مع مستهدفات برنامج التحول الصحي.
وأوضح الشبل في معرض حديثه :" أننا في نوبكو نعمل على تطوير سلاسل الإمداد الطبية في المملكة وتوفير أفضل الخدمات والحلول للقطاع الصحي، كما نهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان كفاءة وفعالية سلاسل الإمداد في

وتضمّن اللقاء جلسة حوارية بعنوان "فرص وتحديات سلاسل الإمداد الطبي" بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وهم : وزارة الصحة ووزارة الدفاع ووزارة الإستثمار وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتناولت الجلسة عدد من المحاور أبرزها : فرص جذب وتنمية الإستثمارات الدولية في قطاع سلاسل الإمداد ، و مدى إسهام سلاسل الإمداد الطبي في خفض تكاليف الرعاية الصحية، و متانة سلاسل الامداد في ظل المتغيرات والتحديات العالمية بالإضافة إلى الحلول الممكنة لتعزيز كفاءتها وفعاليتها.
يُذكر أن نوبكو هي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة الرائدة في مجال توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية في المملكة. تأسست الشركة عام 2009، ولديها شبكة واسعة من المراكز اللوجستية في جميع أنحاء المملكة. تقدم نوبكو مجموعة واسعة من الخدمات اللوجستية والحلول المتكاملة لسلاسل إمداد الرعاية الصحية.
قدم الرئيس التنفيذي لشركة نوبكو الأستاذ فهد الشبل عرضا تقديميا في اللقاء، استعرض من خلاله اهم فرص التكامل بين نوبكو وشركائها لتطوير الرعاية الصحية ايماناً منها بأهمية سلاسل الامداد في دعم الإقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة بما يتواكب مع مستهدفات برنامج التحول الصحي.

MENAFN03032024000089011017ID1107928374

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