نوبكو تعقد لقاءها السنوي وتسلط الضوء على منجزاتها وفرص التكامل

(MENAFN
- Al Watan) نظمت الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو" لقاءها السنوي في مدينة الرياض تحت عنوان "نحو سلاسل إمداد متكاملة" بهدف استعراض الانجازات التي حققتها نوبكو خلال العام 2023 ، بحضور أصحاب المعالي والسعادة وعدد من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص.
وقدم الرئيس التنفيذي لشركة نوبكو الأستاذ فهد الشبل عرضا تقديميا في اللقاء، استعرض من خلاله اهم فرص التكامل بين نوبكو وشركائها لتطوير الرعاية الصحية ايماناً منها بأهمية سلاسل الامداد في دعم الإقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة بما يتواكب مع مستهدفات برنامج التحول الصحي.
وأوضح الشبل في معرض حديثه :" أننا في نوبكو نعمل على تطوير سلاسل الإمداد الطبية في المملكة وتوفير أفضل الخدمات والحلول للقطاع الصحي، كما نهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان كفاءة وفعالية سلاسل الإمداد في
وتضمّن اللقاء جلسة حوارية بعنوان "فرص وتحديات سلاسل الإمداد الطبي" بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وهم : وزارة الصحة ووزارة الدفاع ووزارة الإستثمار وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتناولت الجلسة عدد من المحاور أبرزها : فرص جذب وتنمية الإستثمارات الدولية في قطاع سلاسل الإمداد ، و مدى إسهام سلاسل الإمداد الطبي في خفض تكاليف الرعاية الصحية، و متانة سلاسل الامداد في ظل المتغيرات والتحديات العالمية بالإضافة إلى الحلول الممكنة لتعزيز كفاءتها وفعاليتها.
يُذكر أن نوبكو هي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة الرائدة في مجال توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية في المملكة. تأسست الشركة عام 2009، ولديها شبكة واسعة من المراكز اللوجستية في جميع أنحاء المملكة. تقدم نوبكو مجموعة واسعة من الخدمات اللوجستية والحلول المتكاملة لسلاسل إمداد الرعاية الصحية.
قدم الرئيس التنفيذي لشركة نوبكو الأستاذ فهد الشبل عرضا تقديميا في اللقاء، استعرض من خلاله اهم فرص التكامل بين نوبكو وشركائها لتطوير الرعاية الصحية ايماناً منها بأهمية سلاسل الامداد في دعم الإقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة بما يتواكب مع مستهدفات برنامج التحول الصحي.
MENAFN03032024000089011017ID1107928374
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.