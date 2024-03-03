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مؤشر الأسهم السعودية ينهي أولى تعاملات شهر مارس متراجعا 75 نقطة

3/3/2024 2:22:19 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الأحد أولى تعاملات شهر مارس باللون الأحمر خاسرا 75 نقطة عند مستوى 12555 نقطة وبتداولات تجاوزت 8 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 88 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 139شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: تكافل الراجحي، وأنابيب السعودية، وأفالون فارما، والدريس، ومهارة الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: زين السعودية، وأميانتيت، وأسمنت حائل، وسابتكو، والكيميائية الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و6.31%.
فيما كانت أسهم شركات: زين السعودية، وشمس، وأنعام القابضة، وباتك، والباحة هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أفالون فارما، وزين السعودية، وسال، وأنابيب السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 559.57 نقطة، ليقفل عند مستوى 26962.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

MENAFN03032024000089011017ID1107928373

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