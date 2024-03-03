مؤشر الأسهم السعودية ينهي أولى تعاملات شهر مارس متراجعا 75 نقطة

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الأحد أولى تعاملات شهر مارس باللون الأحمر خاسرا 75 نقطة عند مستوى 12555 نقطة وبتداولات تجاوزت 8 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 88 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 139شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: تكافل الراجحي، وأنابيب السعودية، وأفالون فارما، والدريس، ومهارة الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: زين السعودية، وأميانتيت، وأسمنت حائل، وسابتكو، والكيميائية الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و6.31%.
فيما كانت أسهم شركات: زين السعودية، وشمس، وأنعام القابضة، وباتك، والباحة هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أفالون فارما، وزين السعودية، وسال، وأنابيب السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 559.57 نقطة، ليقفل عند مستوى 26962.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.
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