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دخول المرحلة الثانية من توطين مهن الطيران المرخصة حيّز التنفيذ

3/3/2024 2:22:19 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن دخول المرحلة الثانية من توطين مهن الطيران المرخصة حيز التنفيذ على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في إحدى مهن الطيران المستهدفة, ابتداءً من 1445/08/23 هـ الموافق 4 مارس 2024م، وذلك ضمن مساعي الوزارتين لتوفير فرص عمل مستقرة ومحفزة للمواطنين والمواطنات وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المهن المستهدفة في المرحلة الثانية من القرار تشمل: مهنة مضيف طيران بنسبة %60، وطيار جناح ثابت بنسبة %70، مع اشتراط حصول العاملين في مهن الطيران المستهدفة على شهادة الاعتماد المهني المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني.
وأكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية حرصها على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية لتوطين مهن الطيران المرخصة، وتمكين منشآت القطاع الخاص من جميع برامج الدعم والتوظيف المقدمة من منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لمساندتها في توظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية. وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضّح كل تفاصيل القرار وآلية تنفيذه, وبرامج الدعم والتوظيف المقدمة لمنشآت القطاع الخاص.

MENAFN03032024000089011017ID1107928371

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