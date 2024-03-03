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أمير عسير يرعى حفل جامعة الملك خالد للعالمية

3/3/2024 2:22:19 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مساء السبت، حفل جامعة الملك خالد "للعالمية" الذي أقيم بالمدينة الجامعية بالفرعاء.
وأكد الأمير تركي بن طلال أن اكتمال مشروع المدينة الجامعية بميزانية تزيد عن 11 مليار ريال ومواءمتها مع استراتيجية المنطقة بكلياتها الجديدة والاهتمام بأوقافها لينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، وستكون سالكة للطريق نحو العالمية.
وشهد أمير عسير خلال الحفل عددًا من الإطلاقات العالمية، ومذكرات تفاهم، وأطلق عدد من البرامج والمبادرات الوطنية.
كما أطلق الأمير تركي بن طلال، 57 معملاً مركزياً بجامعة الملك خالد، وكذلك مركز الأعمال وحاضنات الجامعة ومركز

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