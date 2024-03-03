أمير عسير يرعى حفل جامعة الملك خالد للعالمية

(MENAFN
- Al Watan) رعى أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مساء السبت، حفل جامعة الملك خالد "للعالمية" الذي أقيم بالمدينة الجامعية بالفرعاء.
وأكد الأمير تركي بن طلال أن اكتمال مشروع المدينة الجامعية بميزانية تزيد عن 11 مليار ريال ومواءمتها مع استراتيجية المنطقة بكلياتها الجديدة والاهتمام بأوقافها لينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، وستكون سالكة للطريق نحو العالمية.
وشهد أمير عسير خلال الحفل عددًا من الإطلاقات العالمية، ومذكرات تفاهم، وأطلق عدد من البرامج والمبادرات الوطنية.
كما أطلق الأمير تركي بن طلال، 57 معملاً مركزياً بجامعة الملك خالد، وكذلك مركز الأعمال وحاضنات الجامعة ومركز
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