14 ميدالية للخماسي الحديث

(MENAFN
- Al Watan) انتزع المنتخب السعودي للخماسي الحديث 14 ميدالية (7 ذهبيات و5 فضيات وميداليتين برونزيتين) في بطولة ((الليزر رن)) العالمية، التي اختتمت في الكويت تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة UIPM، بمشاركة 22 لاعبا ولاعبة من لاعبي الأخضر السعودي.
وشكر رئيس الاتحاد السعودي للخماسي الحديث، ناصر الدغيثر، لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي، دعمهما اللامحدود.
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