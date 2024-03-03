Sunday, 03 March 2024 11:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


14 ميدالية للخماسي الحديث

3/3/2024 2:22:19 PM
(MENAFN- Al Watan) انتزع المنتخب السعودي للخماسي الحديث 14 ميدالية (7 ذهبيات و5 فضيات وميداليتين برونزيتين) في بطولة ((الليزر رن)) العالمية، التي اختتمت في الكويت تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة UIPM، بمشاركة 22 لاعبا ولاعبة من لاعبي الأخضر السعودي.
وشكر رئيس الاتحاد السعودي للخماسي الحديث، ناصر الدغيثر، لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي، دعمهما اللامحدود.

MENAFN03032024000089011017ID1107928368

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث