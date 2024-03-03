وزير الخارجية يشارك في الاجتماع المشترك الخليجي والمغربي

(MENAFN
- Al Watan) شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع المملكة المغربية، وذلك برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر (رئيس الدورة الحالية)، وذلك بمقر الأمانة العامة لدول الخليج في العاصمة
وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الأخوية بين دول الخليج والمملكة المغربية، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، واتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة.
كما بحث الاجتماع، الجهود المبذولة لوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وتحديداً القانون الدولي الإنساني، في قطاع غزة ومدينة رفح، ودعم مسار السلام بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقرارات ذات الصلة.
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