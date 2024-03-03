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وزير الخارجية يشارك في الاجتماع المشترك الخليجي والمغربي

3/3/2024 2:22:18 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع المملكة المغربية، وذلك برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر (رئيس الدورة الحالية)، وذلك بمقر الأمانة العامة لدول الخليج في العاصمة

وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الأخوية بين دول الخليج والمملكة المغربية، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، واتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة.
كما بحث الاجتماع، الجهود المبذولة لوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وتحديداً القانون الدولي الإنساني، في قطاع غزة ومدينة رفح، ودعم مسار السلام بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقرارات ذات الصلة.

MENAFN03032024000089011017ID1107928366

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