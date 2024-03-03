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جراحة ناجحة لحارس الهلال

3/3/2024 2:22:18 PM
(MENAFN- Al Watan) خضع حارس مرمى الهلال، حبيب الوطيان، لعملية جراحية ناجحة في مدريد بعد الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبي الأمامي.
وقد أعلن الهلال، في الـ13 من فبراير الماضي، أن الوطيان خضع لفحوص طبية أثبتت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي والغضروف.
وخلال مسيرته مع الهلال، خاض الوطيان 12 مباراة، واستقبل 11 هدفا، بينما حافظ على نظافة شباكه 3 مرات.

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