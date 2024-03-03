جراحة ناجحة لحارس الهلال

(MENAFN
- Al Watan) خضع حارس مرمى الهلال، حبيب الوطيان، لعملية جراحية ناجحة في مدريد بعد الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبي الأمامي.
وقد أعلن الهلال، في الـ13 من فبراير الماضي، أن الوطيان خضع لفحوص طبية أثبتت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي والغضروف.
وخلال مسيرته مع الهلال، خاض الوطيان 12 مباراة، واستقبل 11 هدفا، بينما حافظ على نظافة شباكه 3 مرات.
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