فعالية بيئية في وادي الطوقي

(MENAFN
- Al Watan) نظمت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، أمس، فعالية تطوعية لإزالة المخلفات في وادي الطوقي جنوب المحمية، بمشاركة متطوعين ومتطوعات من أفراد المجتمع المحلي، وذلك ضمن مبادرة حملات النظافة الشاملة ((لتتنفس))، ما يتوافق مع إستراتيجيتها للاستدامة البيئية، وانطلاقا من رؤية المملكة 2030 البيئية، ومخرجات مبادرة ((السعودية الخضراء)) والمستهدفات الإستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية.
وتهدف الهيئة من خلال حملات النظافة الشاملة ((لتتنفس)) إلى إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والموائل الطبيعية، ورفع التلوث عن التربة، وحماية الكائنات الفطرية من أضرار المخلفات، فضلا عن استعادة المشهد الجمالي للثروات الطبيعية، والتنوع الحيوي في المناطق الطبيعية، وزيادة رقعة الغطاء النباتي واستدامته، وهو ما يُعزز دورها الرائد في تحقيق الاستدامة البيئية لجيل اليوم والأجيال المُستقبلية.
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