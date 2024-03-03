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فعالية بيئية في وادي الطوقي

3/3/2024 2:22:18 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، أمس، فعالية تطوعية لإزالة المخلفات في وادي الطوقي جنوب المحمية، بمشاركة متطوعين ومتطوعات من أفراد المجتمع المحلي، وذلك ضمن مبادرة حملات النظافة الشاملة ((لتتنفس))، ما يتوافق مع إستراتيجيتها للاستدامة البيئية، وانطلاقا من رؤية المملكة 2030 البيئية، ومخرجات مبادرة ((السعودية الخضراء)) والمستهدفات الإستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية.
وتهدف الهيئة من خلال حملات النظافة الشاملة ((لتتنفس)) إلى إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والموائل الطبيعية، ورفع التلوث عن التربة، وحماية الكائنات الفطرية من أضرار المخلفات، فضلا عن استعادة المشهد الجمالي للثروات الطبيعية، والتنوع الحيوي في المناطق الطبيعية، وزيادة رقعة الغطاء النباتي واستدامته، وهو ما يُعزز دورها الرائد في تحقيق الاستدامة البيئية لجيل اليوم والأجيال المُستقبلية.

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