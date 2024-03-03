Sunday, 03 March 2024 11:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تنمية الموارد يدعو للاستفادة من برامج الإرشاد المهني

3/3/2024 2:22:18 PM
(MENAFN- Al Watan) دعا صندوق تنمية الموارد البشرية، الأفراد الراغبين في حضور ملتقى لقاءات الباحة الذي سينطلق الثلاثاء ويستمر لمدة يومين (24 – 25 شعبان 1445هـ الموافق 5-6 مارس 2024م) بجامعة الباحة، إلى التسجيل إلكترونيا عبر الرابط taqat وذلك للاستفادة من البرامج والخدمات ومنتجات الإرشاد المهني والتدريب والتمكين.
ويأتي ملتقى لقاءات الباحة ضمن سلسلة لقاءات عقدها الصندوق في مناطق متفرقة بالمملكة؛ سعيًا إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية ورفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال الجلسات العلمية وورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية والإرشادية، إلى جانب تحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص؛ وإتاحة فرص تمكين تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
كما يتضمن الملتقى معرضًا مصاحبًا تقدم فيه المنشآت المشاركة فرص التوظيف لديها والموجهة للباحثين والباحثات عن عمل، إضافةً إلى مجموعة من جلسات إرشادية وتدريبية متنوعة.
ويشارك في الملتقى عدد كبير من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، والكوادر الوطنية المؤهلة، وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، حيث خصصت مسارات محددة لكل شريحة من الشرائح المستهدفة المستفيدة لتقديم خدمات مباشـرة وموجهة لكل فئة.
ووفقًا للفئات المستهدفة؛ يتضمن الملتقى 5 مسارات هي: مسار الباحثين عن العمل؛ ومسار موظفيّ وموظفات القطاع الخاص؛ ومسار الطلاب والطالبات؛ ومسار أصحاب العمل؛ ومسار ريادة الأعمال.

MENAFN03032024000089011017ID1107928361

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث