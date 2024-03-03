دول الخليج: ندين العدوان الإسرائيلي على غزة ونؤكد الوقوف مع الفلسطينيين

(MENAFN
- Al Watan) صدر اليوم البيان الختامي للمجلس الوزاري الـ 159 لاجتماعات مجلس التعاون الخليجي الذي أكد على إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة مطالبا بإيقاف النور على الفور، فضلا عن تأكيد دول المجلس على الوقوف مع الفلسطينيين.
وأكد البيان أنه على المجتمع الدولي التعامل مع القضية الفلسطينية دون ازدواجية، رافضا بشكل قاطع أي إجراءات إسرائيلية لتهجير سكان غزة، وأيضا وجوب ضمان وصول المساعدات إلى القطاع في أسرع وقت.
كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد المدنيين، وضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن بدون عوائق لقطاع غزة.
وأكد البيان ضرورة تهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة.
وحمل المجتمعون إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على المدنيين الأبرياء وأسفرت عن قتل الآلاف في قطاع غزة.
وفي الشأن الإيراني أكد البيان على استعداد دول المجلس للتعاون مع إيران للتعامل بشكل فعال مع الملف النووي.
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