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دول الخليج: ندين العدوان الإسرائيلي على غزة ونؤكد الوقوف مع الفلسطينيين

3/3/2024 2:22:18 PM
(MENAFN- Al Watan) صدر اليوم البيان الختامي للمجلس الوزاري الـ 159 لاجتماعات مجلس التعاون الخليجي الذي أكد على إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة مطالبا بإيقاف النور على الفور، فضلا عن تأكيد دول المجلس على الوقوف مع الفلسطينيين.
وأكد البيان أنه على المجتمع الدولي التعامل مع القضية الفلسطينية دون ازدواجية، رافضا بشكل قاطع أي إجراءات إسرائيلية لتهجير سكان غزة، وأيضا وجوب ضمان وصول المساعدات إلى القطاع في أسرع وقت.
كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد المدنيين، وضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن بدون عوائق لقطاع غزة.
وأكد البيان ضرورة تهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة.
وحمل المجتمعون إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على المدنيين الأبرياء وأسفرت عن قتل الآلاف في قطاع غزة.
وفي الشأن الإيراني أكد البيان على استعداد دول المجلس للتعاون مع إيران للتعامل بشكل فعال مع الملف النووي.

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