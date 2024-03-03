أتوس تفتتح مركز التميز للتكنولوجيا الرياضية فى السعودية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت“Atos – أتوس” عن افتتاح مركزًا رائدًا للتميز فى مجال التكنولوجيا الرياضية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذى سيكون مقره فى السعودية، على أن يتم افتتاحه فى الربع الثانى من عام 2024.

وجاء الإعلان على هامش مؤتمر LEAP 2024، حيث سيستفيد مركز التميز، من سجل Atos العالمى فى تقديم أفضل خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات فى الأحداث الرياضية العالمية، وسيطور المركز أحدث التطبيقات التكنولوجية التى تهم الرياضيين والمشجعين والحركة الرياضية فى السعودية.

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ومن خلال إنشاء مقرها الرئيسى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى المملكة، ستكون Atos فى طليعة مؤسسات التحول الرقمى فى السعودية والمنطقة، بهدف تعزيز الاقتصاد المزدهر وتسريع الابتكارات للمبادرات المحلية فى القطاع الخاص.

وقال مارك فيلينتورف الرئيس التنفيذى فى Atos لمنطقة تركيا والشرق الأوسط:“من خلال مركز التميز للتكنولوجيا الرياضية، ستعمل Atos على تمكين المنظمات فى السعودية بالتقنيات اللازمة للازدهار فى الاقتصاد الرقمى للمملكة بالاعتماد على أفضل أدواتنا الرقمية فى فئتها وحلول تكنولوجيا المعلومات، وسيصبح المركز مركزًا لتكنولوجيا الأحداث الكبرى والابتكار الرقمى فى المنطقة”.





وقال معتز سالم المدير العام لشركة Atos:“ستعمل Atos فى تمكين المشاريع السعودية فى أن تصبح وجهة ذكية رائدة للمستقبل متجذرة فى التقاليد والرياضة والثقافة بخبرات قوية”.

وقال خافيير إسكوديرو المدير التجارى للفعاليات الكبرى فى Atos:“سيقع مركز التميز للتكنولوجيا الرياضية فى قلب الرياض لتزويد الأحداث الكبرى بتكنولوجيا سلسة وتنسيق عمليات دقيقة وتأمين تدفق البيانات”.

وأضاف:“يشمل سجلنا الفريد فى الرياضة أكثر من 25 مشروعًا دوليا وقاريا مثل الألعاب الأولمبية والألعاب الآسيوية والعربية والخليجية، وستكون حلول Atos المبتكرة بمثابة العمود الفقرى، مما يمكّن المنظمين من جذب الجماهير فى جميع أنحاء العالم مع ضمان المصداقية والدقة”.

وعلى وجه التحديد، سيعمل المركز كمركز تجارى ديناميكى يستضيف مجموعة من الأنشطة تحت مظلة ((نادى آتوس))، وتشمل هذه الاجتماعات جلسات رئيسية، ومناقشات، وعروض إيضاحية للتكنولوجيا، وحلقات عمل، ومناسبات للتواصل.

وستوفر هذه المشاركات منصة لقادة الصناعة ومنظمى الأحداث والعملاء والشركاء لاستكشاف واجهة التحول الرقمى والأمن السيبرانى والخدمات السحابية وإزالة الكربون وتحديث التطبيقات وDevSecOps والحوسبة المتطورة.

وتعد Atos الشريك العالمى فى تكنولوجيا المعلومات للألعاب الأولمبية والبارالمبية وتعمل الآن على التحضير للألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024.

وهى أيضًا الشريك الرسمى للتكنولوجيا والخدمات الرقمية للجنة الأولمبية الأوروبية للنسخ القادمة من الألعاب الأوروبية حتى عام 2027 والشريك الرسمى لتكنولوجيا المعلومات للمنتخب الوطنى الأوروبى لكرة القدم حتى عام 2030.