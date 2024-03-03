أتوس تفتتح مركز التميز للتكنولوجيا الرياضية فى السعودية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت“Atos – أتوس” عن افتتاح مركزًا رائدًا للتميز فى مجال التكنولوجيا الرياضية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذى سيكون مقره فى السعودية، على أن يتم افتتاحه فى الربع الثانى من عام 2024.
وجاء الإعلان على هامش مؤتمر LEAP 2024، حيث سيستفيد مركز التميز، من سجل Atos العالمى فى تقديم أفضل خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات فى الأحداث الرياضية العالمية، وسيطور المركز أحدث التطبيقات التكنولوجية التى تهم الرياضيين والمشجعين والحركة الرياضية فى السعودية.
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ومن خلال إنشاء مقرها الرئيسى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى المملكة، ستكون Atos فى طليعة مؤسسات التحول الرقمى فى السعودية والمنطقة، بهدف تعزيز الاقتصاد المزدهر وتسريع الابتكارات للمبادرات المحلية فى القطاع الخاص.
وقال مارك فيلينتورف الرئيس التنفيذى فى Atos لمنطقة تركيا والشرق الأوسط:“من خلال مركز التميز للتكنولوجيا الرياضية، ستعمل Atos على تمكين المنظمات فى السعودية بالتقنيات اللازمة للازدهار فى الاقتصاد الرقمى للمملكة بالاعتماد على أفضل أدواتنا الرقمية فى فئتها وحلول تكنولوجيا المعلومات، وسيصبح المركز مركزًا لتكنولوجيا الأحداث الكبرى والابتكار الرقمى فى المنطقة”.
وقال معتز سالم المدير العام لشركة Atos:“ستعمل Atos فى تمكين المشاريع السعودية فى أن تصبح وجهة ذكية رائدة للمستقبل متجذرة فى التقاليد والرياضة والثقافة بخبرات قوية”.
وقال خافيير إسكوديرو المدير التجارى للفعاليات الكبرى فى Atos:“سيقع مركز التميز للتكنولوجيا الرياضية فى قلب الرياض لتزويد الأحداث الكبرى بتكنولوجيا سلسة وتنسيق عمليات دقيقة وتأمين تدفق البيانات”.
وأضاف:“يشمل سجلنا الفريد فى الرياضة أكثر من 25 مشروعًا دوليا وقاريا مثل الألعاب الأولمبية والألعاب الآسيوية والعربية والخليجية، وستكون حلول Atos المبتكرة بمثابة العمود الفقرى، مما يمكّن المنظمين من جذب الجماهير فى جميع أنحاء العالم مع ضمان المصداقية والدقة”.
وعلى وجه التحديد، سيعمل المركز كمركز تجارى ديناميكى يستضيف مجموعة من الأنشطة تحت مظلة ((نادى آتوس))، وتشمل هذه الاجتماعات جلسات رئيسية، ومناقشات، وعروض إيضاحية للتكنولوجيا، وحلقات عمل، ومناسبات للتواصل.
وستوفر هذه المشاركات منصة لقادة الصناعة ومنظمى الأحداث والعملاء والشركاء لاستكشاف واجهة التحول الرقمى والأمن السيبرانى والخدمات السحابية وإزالة الكربون وتحديث التطبيقات وDevSecOps والحوسبة المتطورة.
وتعد Atos الشريك العالمى فى تكنولوجيا المعلومات للألعاب الأولمبية والبارالمبية وتعمل الآن على التحضير للألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024.
وهى أيضًا الشريك الرسمى للتكنولوجيا والخدمات الرقمية للجنة الأولمبية الأوروبية للنسخ القادمة من الألعاب الأوروبية حتى عام 2027 والشريك الرسمى لتكنولوجيا المعلومات للمنتخب الوطنى الأوروبى لكرة القدم حتى عام 2030.
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