الكويت تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي بـ135 ألف برميل حتى يونيو

MENAFN - Al-Borsa News) قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور عماد العتيقي إن بلاده ستقوم بتمديد خفضها الطوعي البالغ 135 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

وأوضح العتيقي – في بيان صادر عن وزارة النفط الكويتية اليوم الأحد – أن هذا القرار يأتي بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق (أوبك +) مبينا أن إنتاج دولة الكويت سيستمر عند 413ر2 مليون برميل يوميا حتى نهاية شهر يونيو 2024.

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وأكد أن هذا القرار يأتي دعما لاستقرار السوق“وانه ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجيا حسب أوضاع السوق” مشيدا في الوقت ذاته بروح التعاون والتنسيق في (أوبك +).

وذكر أن هذا الخفض الطوعي هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي السابق البالغ 128 ألف برميل يوميا الذي سبق أن أعلنت عنه دولة الكويت في شهر أبريل 2023 والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.

وأفاد الوزير بأن الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول (أوبك +) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

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