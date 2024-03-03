216 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة، اليوم الأحد ، لتصل إلى 216 مليون دولار مقارنة بيوم الخميس الماضي.

وذكر البنك – في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) – أنه باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 216 مليونا و98 ألفا و544 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

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وأوضح البنك أن معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 177 مليونا و878 ألفا و544 دولارا مرتفعة بنسبة 79%، عن المبيعات النقدية البالغة 38 مليونا و220 ألف دولار.

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