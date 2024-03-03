216 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة، اليوم الأحد ، لتصل إلى 216 مليون دولار مقارنة بيوم الخميس الماضي.
وذكر البنك – في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) – أنه باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 216 مليونا و98 ألفا و544 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.
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وأوضح البنك أن معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 177 مليونا و878 ألفا و544 دولارا مرتفعة بنسبة 79%، عن المبيعات النقدية البالغة 38 مليونا و220 ألف دولار.
المصدر:
MENAFN03032024000202011048ID1107928357
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