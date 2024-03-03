صادرات العراق النفطية تسجل 3.43 مليون برميل يوميًا في فبراير

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قالت وزارة النفط العراقية، في بيان الأحد، إن صادرات البلاد النفطية خلال فبراير الماضي بلغت 3.43 مليون برميل يوميا في المتوسط في فبراير.
وبحسب البيان فإن صادرات العراق النفطية من المناطق الجنوبية وصلت إلى 3.385 مليون برميل يوميا في شهر فبراير.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على عائدات تصدير الخام لتوفير 90% من المداخيل المالية للدولة.
وفي بيان صدر الأحد، أوصى صندوق النقد الدولي، العراق، بتقليل الاعتماد على النفط، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، وضبط الأوضاع المالية، وفاتورة أجور القطاع العام، وتوسيع الوعاء الضريبي، من أجل ضمان الاستمرار في الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقال صندوق النقد إن انخفاضات أكبر في أسعار النفط أو تمديد تخفيضات أوبك+ قد يؤثران على حسابات العراق المالية والخارجة.
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