صادرات العراق النفطية تسجل 3.43 مليون برميل يوميًا في فبراير

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتفاينانشيال تايمز: قرار“أوبك بلس” بخفض الإنتاج أثر في ارتفاع أسعار النفط روسيا تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي بـ471 ألف برميل في الربع الثاني العراق تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي بـ220 ألف برميل حتى يونيو

قالت وزارة النفط العراقية، في بيان الأحد، إن صادرات البلاد النفطية خلال فبراير الماضي بلغت ​​3.43 مليون برميل يوميا في المتوسط في فبراير.

وبحسب البيان فإن صادرات العراق النفطية من المناطق الجنوبية وصلت إلى 3.385 مليون برميل يوميا في شهر فبراير.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على عائدات تصدير الخام لتوفير 90% من المداخيل المالية للدولة.

وفي بيان صدر الأحد، أوصى صندوق النقد الدولي، العراق، بتقليل الاعتماد على النفط، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، وضبط الأوضاع المالية، وفاتورة أجور القطاع العام، وتوسيع الوعاء الضريبي، من أجل ضمان الاستمرار في الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وقال صندوق النقد إن انخفاضات أكبر في أسعار النفط أو تمديد تخفيضات أوبك+ قد يؤثران على حسابات العراق المالية والخارجة.