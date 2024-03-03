التنمية الإفريقي: 150 مليون دولار لدعم التجارة في القارة السمراء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أقر البنك الإفريقي للتنمية تمويلا بقيمة 150 مليون دولار لتعزيز التجارة في منطقة شرق وجنوب إفريقيا ودعم اتفاقية التجارة الحرة القارية.
وذكر البنك الإفريقي للتنمية، في بيان، أن القروض تعطي غطاء ضمان بنسبة 50% وما يصل إلى 75% للمعاملات في البلدان منخفضة الدخل، والدول التي تمر بمرحلة انتقالية على أساس تقاسم المخاطر مع عدد من البنوك المحلية والإقليمية المؤهلة في منطقة السوق المشتركة لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا.
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وتوقع البنك أن تدعم القروض حركة تجارة بقيمة 1.8 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
في غضون ذلك، قالت نوابوفو نينا، المدير العامة للمجموعة لمنطقة شرق إفريقيا بالبنك:“يعد دعم التجارة في أفريقيا أولوية رئيسية للبنك الإفريقي للتنمية... كما يعد تمويل التجارة محركا هاما للنمو الاقتصادي، وهو أمر بالغ الأهمية للتجارة عبر الحدود وخاصة في الأسواق الناشئة”.
المصدر:
MENAFN03032024000202011048ID1107928354
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