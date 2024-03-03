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التنمية الإفريقي: 150 مليون دولار لدعم التجارة في القارة السمراء

3/3/2024 2:22:06 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أقر البنك الإفريقي للتنمية تمويلا بقيمة 150 مليون دولار لتعزيز التجارة في منطقة شرق وجنوب إفريقيا ودعم اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وذكر البنك الإفريقي للتنمية، في بيان، أن القروض تعطي غطاء ضمان بنسبة 50% وما يصل إلى 75% للمعاملات في البلدان منخفضة الدخل، والدول التي تمر بمرحلة انتقالية على أساس تقاسم المخاطر مع عدد من البنوك المحلية والإقليمية المؤهلة في منطقة السوق المشتركة لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا.

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وتوقع البنك أن تدعم القروض حركة تجارة بقيمة 1.8 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

في غضون ذلك، قالت نوابوفو نينا، المدير العامة للمجموعة لمنطقة شرق إفريقيا بالبنك:“يعد دعم التجارة في أفريقيا أولوية رئيسية للبنك الإفريقي للتنمية... كما يعد تمويل التجارة محركا هاما للنمو الاقتصادي، وهو أمر بالغ الأهمية للتجارة عبر الحدود وخاصة في الأسواق الناشئة”.

المصدر:

MENAFN03032024000202011048ID1107928354

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