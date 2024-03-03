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البورصة الأردنية تنهي تعاملاتها على انخفاض

3/3/2024 2:22:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلقت البورصة الأردنية، اليوم الأحد، تعاملاتها على انخفاض بنسبة 0.12% إلى مستوى 2464 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.3 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2387 صفقة.

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ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، تبين أن 34 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 25 شركة، واستقرت أسعار أسهم 39 شركة أخرى.

المصدر:

MENAFN03032024000202011048ID1107928353

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