البورصة الأردنية تنهي تعاملاتها على انخفاض

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلقت البورصة الأردنية، اليوم الأحد، تعاملاتها على انخفاض بنسبة 0.12% إلى مستوى 2464 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.3 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2387 صفقة.
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ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، تبين أن 34 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 25 شركة، واستقرت أسعار أسهم 39 شركة أخرى.
المصدر:
MENAFN03032024000202011048ID1107928353
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