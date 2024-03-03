السعودية تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي بمليون برميل حتى يونيو

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، تمديد المملكة لخفضها التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في يوليو 2023، إلى الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق“أوبك بلس”.

وأوضح المصدر – حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) – أنه بذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري، وبعد ذلك ودعما لاستقرار السوق ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه تدريجيا وفقا لظروف السوق.

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وأشار المصدر إلى أن هذا الخفض يُضاف إلى الخفض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل 2023، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024، مؤكدا أن هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول“أوبك بلس” بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

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