السعودية تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي بمليون برميل حتى يونيو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، تمديد المملكة لخفضها التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في يوليو 2023، إلى الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق“أوبك بلس”.
وأوضح المصدر – حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) – أنه بذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري، وبعد ذلك ودعما لاستقرار السوق ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه تدريجيا وفقا لظروف السوق.
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وأشار المصدر إلى أن هذا الخفض يُضاف إلى الخفض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل 2023، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024، مؤكدا أن هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول“أوبك بلس” بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
المصدر:
MENAFN03032024000202011048ID1107928351
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