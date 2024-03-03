الإعلان عن الفرق الفائزة بمسابقة إيجنيتد فى دورتها الأولى

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت جمعية التطوير والتنمية عن الفرق الفائزة فى دورتها الأولى من مسابقة“إيجنيتد” والتى تحمل عنوان“الوجهة مصر”.

تهدف المسابقة إلى تقديم حلولاً باستخدام الروبوتات وتطوير التطبيقات والذكاء الاصطناعى لتعزيز الخدمات السياحية فى مصر وتقديم تجربة سياحية أكثر فعالية للسائح.

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شارك فى هذه الدورة 23 مدرسة من المدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية والخاصة والمدارس الدولية فى القاهرة والجيزة، بمجموع 476 طالبا مقسمين إلى 47 فريقًا، 14 فى تخصص تطوير التطبيقات و33 فى تخصص الروبوت.

وتتراوح أعمار المشاركين بين 12 و16 عامًا، كما تبلغ نسبة الذكور 60% والإناث 40%.

وفازت فى تخصص الروبوتات بالمركز الأول مدرسة نرمين إسماعيل بالتجمع الخامس، وبالمركز الثانى مدرسة برنستون الدولية، وبالمركز الثالث مدرسة الليسيه باب اللوق.

أما فى مسار تطبيقات الهاتف المحمول فازت بالمركز الأول مدرسة القومية أكتوبر، وبالمركز الثانى مدرسة نور الدولية، وبالمركز الثالث مدرسة القومية العجوزة.

وقال محمد فاروق حفيظ، رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية، إن مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية فى العالم بمعالمها الطبيعية الرائعة وتاريخها الغنى لذلك نسعى من خلال المسابقة إلى تقديم أفكار مبتكرة لتقديم تجربة فريدة للسائحين والترويج لمعالم مصر السياحية عالميًا بشكل فعال من خلال استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى.

وأشار إلى أنه سيتم التوسع فى المسابقة فى دورتها الثانية لتشمل 10 محافظات، ومن المتوقع مشاركة 1000 طالب فى الدورة الثانية وستتنافس الفرق لاختيار أفضل المشروعات.

وقال محمد عبد الهادى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، إن تقنيات الذكاء الاصطناعى أحد الأعمدة الرئيسية فى مختلف المجالات الحياتية ومن ضمنها المجال السياحى، لذا نسعى من خلال تلك المسابقة إلى التنشيط وزيادة الترويج السياحى لمصر من خلال الروبوتات والتطبيقات التى تقدمها الفرق المشاركة بالعديد من الأفكار المختلفة التى تساعد السائح أثناء زيارته للمعالم السياحية بمصر.

مسابقة“إيجنيتد” هى مسابقة تطلقها جمعية التطوير والتنمية لأول مرة فى المجالات العلمية STEM، بالتعاون مع شركة“انجينيوس” ومؤسسة الألفى للتنمية البشرية والاجتماعية بالتعاون مع الجمعية العامة للمعاهد القومية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبرعاية المتحف المصرى الكبير.

وتهدف المسابقة إلى زيادة الوعى حول موضوعات ومشكلات المجتمع بطريقة ممتعة وتنافسية، حيث تقوم الجمعية باختيار موضوع مختلف للمسابقة فى كل دورة، وتحديد تحديات يجب معالجتها من قبل الفرق المتنافسة من طلاب المدارس باستخدام تقنيات مبتكرة.















