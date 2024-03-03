بنك الاستثمار الأوروبي يقرض قبرص 257 مليون يورو العام الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أقرض بنك الاستثمار الأوروبي قبرص 257 مليون يورو العام الماضي بزيادة 3% مقارنة بالعام السابق عليه، فيما ركزت حزمة القروض على زيادة القدرة التنافسية الاقتصادية، والتخفيف من تغير المناخ، وتحسين الحياة اليومية للسكان.
وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي انه جرى تخصيص 130 مليون يورو لدعم برنامج يستهدف الاستثمارات الذكية والخضراء بما في ذلك الرقمنة والمياه والطاقة وحماية البيئة والتدريب المهني، كما تم التركيز على استثمارات مياه الصرف الصحي في نيقوسيا وعدد من المناطق التي بلغ مجموعها 100 مليون يورو لمساعدة قبرص على الامتثال الكامل لقوانين المياه في الاتحاد الأوروبي.
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من جانبه، قال كيرياكوس كاكوريس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لقبرص:“في عام 2023، تجاوزت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي أهدافها في قبرص... يعد الدعم أمرًا حيويًا للمساعدة في توجيه البلاد نحو الاستثمارات الذكية والرقمية والمستدامة، مع الحفاظ أيضًا على توظيف قوي وتماسك اجتماعي... بالإضافة إلى الدعم المالي، فإن عدد المهام الاستشارية المهمة، خاصة في قطاعات الطاقة، سيساعد في تسريع تبني البلاد لاستثمارات صديقة للمناخ”.
المصدر:
MENAFN03032024000202011048ID1107928349
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