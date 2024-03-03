بنك الاستثمار الأوروبي يقرض قبرص 257 مليون يورو العام الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) أقرض بنك الاستثمار الأوروبي قبرص 257 مليون يورو العام الماضي بزيادة 3% مقارنة بالعام السابق عليه، فيما ركزت حزمة القروض على زيادة القدرة التنافسية الاقتصادية، والتخفيف من تغير المناخ، وتحسين الحياة اليومية للسكان.

وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي انه جرى تخصيص 130 مليون يورو لدعم برنامج يستهدف الاستثمارات الذكية والخضراء بما في ذلك الرقمنة والمياه والطاقة وحماية البيئة والتدريب المهني، كما تم التركيز على استثمارات مياه الصرف الصحي في نيقوسيا وعدد من المناطق التي بلغ مجموعها 100 مليون يورو لمساعدة قبرص على الامتثال الكامل لقوانين المياه في الاتحاد الأوروبي.

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من جانبه، قال كيرياكوس كاكوريس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لقبرص:“في عام 2023، تجاوزت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي أهدافها في قبرص... يعد الدعم أمرًا حيويًا للمساعدة في توجيه البلاد نحو الاستثمارات الذكية والرقمية والمستدامة، مع الحفاظ أيضًا على توظيف قوي وتماسك اجتماعي... بالإضافة إلى الدعم المالي، فإن عدد المهام الاستشارية المهمة، خاصة في قطاعات الطاقة، سيساعد في تسريع تبني البلاد لاستثمارات صديقة للمناخ”.

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