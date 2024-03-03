صعود طفيف لمؤشر البورصة الرئيسى وتوقعات باستكمال الاتجاه العرضى

توقع متعاملون بالبورصة المصرية استمرار المؤشر الرئيسى فى حركة عرضية بين مستويات 29 ألف نقطة و29500 نقطة بالصعود، لحين عودة ارتفاع قيم التداولات لمستوياتها المحققة فى الفترات الأخيرة، وظهور القوة الشرائية عند مستويات الدعم.

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 29058 نقطة، بجلسة بداية الأسبوع، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 7291 نقطة.

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كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% إلى مستوى 10238 نقطة، وصعد مؤشر EGX30Capped بنسبة 0.82%، ليستقر عند مستوى 36525 نقطة.

توقع محمد إسماعيل، مدير إدارة التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، أن يستمر أداء مؤشرات السوق فى اتجاه عرضى على المدى القصير.

أوضح أن المؤشر الرئيسى يختبر منطقة مقاومة 29700 نقطة عقب عدم قدرته على اختراقها بجلسة بداية الأسبوع ومنطقة دعم 28300 نقطة والتى تعد مستوى حماية الأرباح.

وقال إنه فى حالة كسر المؤشر لمستوى 28300 نقطة سيستمر بالحركة العرضية لفترة قصيرة حتى يكون لديه القدرة على اختراقها.

أشار إلى أن مؤشر EGX70EWI لديه مستوى دعم رئيسى عند 7100 نقطة دعم سيؤدى الوصول إليه لظهور قوة شرائية بها ليرتد المؤشر صاعدًا مرة أخرى ويستكمل الاتجاه العام الصاعد.

ونصح المستثمرين بالتركيز على أسهم الشركات ذات الملاءة المالية والتركيز على أفضل القطاعات مثل التكنولوجيا المالية والدفع الإلكترونى، والأدوية بالإضافة الى بعض الأسهم المستفيدة من الأخبار الإيجابية بالقطاع العقارى.

ووجه المستثمرين بتقليل الشراء بالهامش حتى تأكيد انتهاء الاتجاه العرضى، مع تخفيف المراكز الشرائية بالقرب من مستوى 30 ألف نقطة الى ان يستطيع المؤشر الوصول لها.

وشهد السوق قيم تداولات 4.4 مليار جنيه، من خلال تداول 886.6 مليون سهم، بتنفيذ 143.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 206 شركة مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 57 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم عبر المحيطات للسياحة بنسبة 20%.

وتراجعت أسعار 92 سهم، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“حق اكتتاب شركة العبور” بنحو 11.6%، فيما لم تتغير أسعار 57 سهما، وانخفض رأس المال السوقى 0.2% ليسجل 1.99 تريليون جنيه.

توقع أحمد ناشى، رئيس قطاع التحليل الفنى بشركة سى إف إيه لتداول الأوراق المالية، أن يتحرك السوق فى موجة عرضية، تسيطر على أداء كافة المؤشرات على أن يلى انتهاؤها، مع زيادة قيم التداولات بداية الحركة الصاعدة للمؤشرات.

أضاف أن مستوى 29680 نقطة، يعد أهم مستوى مقاومة فى الوقت الحالى، سيؤكد اختراقه استكمال صعود المؤشر بالجلسات التالية.

أشار إلى أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، يستهدف اختراق مستوى 7400 نقطة وحال اختراقها يستمر فى الصعود أما فى حالة كسرها سيتراجع لمستويات 7000 و7100 نقطة.

وقال ناشى إن القطاعات المرشحة لأداء إيجابى بالفترة المقبلة، هى كل من العقارات والسياحة، خاصة الأسهم المستفيدة من المشروع والذى من المتوقع صعوده فى الفترة القادمة.

ونصح المستثمرين بالابتعاد عن الأسهم التى شهدت زخمًا شرائيًا خلال الفترة السابقة مثل“النساجون الشرقيون” و”سيدى كرير” و”أبوقير”.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 80.3 مليون جنيه، و100.8 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 4.3% و 2.5% على الترتيب، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 181.2 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 93.2%.

ونفذ الأفراد 80.3% من التعاملات، واتجه الأفراد المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 42.2 مليون جنيه و988.5 الف جنيه، بينما اتجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات 32.6 مليون جنيه على الترتيب.

فيما نفذت المؤسسات 19.7% من التداولات، واتجهت المؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع بصافى تعاملات 47.7 مليون جنيه، و101.8 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات المحلية نحو الشراء بصافى تعاملات 138.9 مليون جنيه.