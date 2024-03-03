صعود طفيف لمؤشر البورصة الرئيسى وتوقعات باستكمال الاتجاه العرضى

(MENAFN
- Al-Borsa News) إسماعيل: EGX70EWI يختبر مستوى الدعم عند 7100 نقطة
توقع متعاملون بالبورصة المصرية استمرار المؤشر الرئيسى فى حركة عرضية بين مستويات 29 ألف نقطة و29500 نقطة بالصعود، لحين عودة ارتفاع قيم التداولات لمستوياتها المحققة فى الفترات الأخيرة، وظهور القوة الشرائية عند مستويات الدعم.
ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 29058 نقطة، بجلسة بداية الأسبوع، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 7291 نقطة.
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كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% إلى مستوى 10238 نقطة، وصعد مؤشر EGX30Capped بنسبة 0.82%، ليستقر عند مستوى 36525 نقطة.
توقع محمد إسماعيل، مدير إدارة التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، أن يستمر أداء مؤشرات السوق فى اتجاه عرضى على المدى القصير.
أوضح أن المؤشر الرئيسى يختبر منطقة مقاومة 29700 نقطة عقب عدم قدرته على اختراقها بجلسة بداية الأسبوع ومنطقة دعم 28300 نقطة والتى تعد مستوى حماية الأرباح.
وقال إنه فى حالة كسر المؤشر لمستوى 28300 نقطة سيستمر بالحركة العرضية لفترة قصيرة حتى يكون لديه القدرة على اختراقها.
أشار إلى أن مؤشر EGX70EWI لديه مستوى دعم رئيسى عند 7100 نقطة دعم سيؤدى الوصول إليه لظهور قوة شرائية بها ليرتد المؤشر صاعدًا مرة أخرى ويستكمل الاتجاه العام الصاعد.
ونصح المستثمرين بالتركيز على أسهم الشركات ذات الملاءة المالية والتركيز على أفضل القطاعات مثل التكنولوجيا المالية والدفع الإلكترونى، والأدوية بالإضافة الى بعض الأسهم المستفيدة من الأخبار الإيجابية بالقطاع العقارى.
ووجه المستثمرين بتقليل الشراء بالهامش حتى تأكيد انتهاء الاتجاه العرضى، مع تخفيف المراكز الشرائية بالقرب من مستوى 30 ألف نقطة الى ان يستطيع المؤشر الوصول لها.
وشهد السوق قيم تداولات 4.4 مليار جنيه، من خلال تداول 886.6 مليون سهم، بتنفيذ 143.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 206 شركة مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 57 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم عبر المحيطات للسياحة بنسبة 20%.
وتراجعت أسعار 92 سهم، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“حق اكتتاب شركة العبور” بنحو 11.6%، فيما لم تتغير أسعار 57 سهما، وانخفض رأس المال السوقى 0.2% ليسجل 1.99 تريليون جنيه. ناشى: تراجع قيم التداولات يؤكد استمرار الحركة العرضية
توقع أحمد ناشى، رئيس قطاع التحليل الفنى بشركة سى إف إيه لتداول الأوراق المالية، أن يتحرك السوق فى موجة عرضية، تسيطر على أداء كافة المؤشرات على أن يلى انتهاؤها، مع زيادة قيم التداولات بداية الحركة الصاعدة للمؤشرات.
أضاف أن مستوى 29680 نقطة، يعد أهم مستوى مقاومة فى الوقت الحالى، سيؤكد اختراقه استكمال صعود المؤشر بالجلسات التالية.
أشار إلى أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، يستهدف اختراق مستوى 7400 نقطة وحال اختراقها يستمر فى الصعود أما فى حالة كسرها سيتراجع لمستويات 7000 و7100 نقطة.
وقال ناشى إن القطاعات المرشحة لأداء إيجابى بالفترة المقبلة، هى كل من العقارات والسياحة، خاصة الأسهم المستفيدة من المشروع والذى من المتوقع صعوده فى الفترة القادمة.
ونصح المستثمرين بالابتعاد عن الأسهم التى شهدت زخمًا شرائيًا خلال الفترة السابقة مثل“النساجون الشرقيون” و”سيدى كرير” و”أبوقير”.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 80.3 مليون جنيه، و100.8 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 4.3% و 2.5% على الترتيب، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 181.2 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 93.2%.
ونفذ الأفراد 80.3% من التعاملات، واتجه الأفراد المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 42.2 مليون جنيه و988.5 الف جنيه، بينما اتجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات 32.6 مليون جنيه على الترتيب.
فيما نفذت المؤسسات 19.7% من التداولات، واتجهت المؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع بصافى تعاملات 47.7 مليون جنيه، و101.8 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات المحلية نحو الشراء بصافى تعاملات 138.9 مليون جنيه.
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