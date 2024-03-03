الصين.. الاقتصاد والبطالة لدى الشباب مصدر قلق كبير

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أعلن متحدث باسم المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وهو أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين، الأحد، أن الاقتصاد وخصوصاً تأمين وظائف للشباب يشكلان“مصدر قلق كبير” قبيل بدء البرلمان الصيني دورته السنوية في بكين.

ويجتمع آلاف من المشرعين والمستشارين السياسيين من كل أنحاء البلاد في بكين الاثنين لبدء المؤتمر السنوي للحزب الشيوعي الحاكم، المعروف باسم“الدورتان”.

وتأتي هذه الاجتماعات بينما يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم مجموعة من التحديات منها أزمة السكن التي طال أمدها وانخفاض الاستهلاك المحلي واستمرار البطالة في صفوف الشباب.

وقال ليو جيايي، المتحدث باسم المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في مؤتمر صحفي الأحد إن“القضايا الاقتصادية تشكل مصدر قلق كبير لممثلينا”. وأضاف“إن توظيف الشباب وخصوصاً الخريجين منهم، يشكل مصدر قلق كبير”.

وأعلنت بكين تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5.2% العام الماضي، وهو أحد أبطأ معدلات توسع النشاط الاقتصادي منذ عقود.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب رسمياً نحو 15% في نهاية العام 2023، بعدما قام مكتب الإحصاء بتعديل طرق احتساب هذه النسبة.

وكان مكتب الإحصاء قد توقف عن نشر نسبة البطالة الحساسة سياسياً لأشهر عدة بدءاً من الصيف الماضي، في وقت ارتفع معدل البطالة إلى ما يزيد كثيراً على 20%.

وقال ليو إن الاقتصاد الصيني ما زال يتمتع“بأسس جيدة وظروف مواتية لتعزيز تنمية عالية الجودة”.

وأضاف أن البلاد أظهرت أيضاً“قدرتها على الصمود” في مواجهة“الصدمات الخارجية... والصعوبات الداخلية”.

ولفت ليو الى أن المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني سيعقد حتى صباح 10 مارس، ويتزامن مع الدورة السنوية للبرلمان الصيني.

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