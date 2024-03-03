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سلطنة عُمان تمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية شهر يونيو

3/3/2024 2:22:02 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، تمديد خفضها الطوعي البالغ 42 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى نهاية شهر يونيو 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق“أوبك بلس”، على أن تتم إعادة كميات الخفض الإضافي تدريجيًّا حسب أوضاع السوق.

وأوضحت وزارة الطاقة والمعادن العمانية – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية – أن هذا الخفض الطوعي هو مضاف إلى الخفض الطوعي البالغ 40 ألف برميل يوميا، الذي أعلنت عنه سلطنة عُمان في أبريل 2023، ويستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.

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وأكدت الوزارة أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول“أوبك بلس” لدعم استقرار أسواق النفط وتوازنها.

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