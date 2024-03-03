العراق تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي بـ220 ألف برميل حتى يونيو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، تمديد الخفض الطوعي البالغ 220 ألف برميل يوميًا إلى نهاية شهر يونيو القادم، وذلك بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق“أوبك بلس”.
وذكرت الوزارة – في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) – أنه بذلك يكون إنتاج العراق 4 ملايين برميل يوميًا حتى نهاية يونيو 2024، مشيرة إلى أنه بعد ذلك، ودعما لاستقرار السوق، سيتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجيا بحسب أوضاع السوق.
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وأضافت الوزارة أن هذا الخفض الطوعي هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 211 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلن عنه العراق في أبريل 2023، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024، لافتة إلى أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول“أوبك بلس” بهدف دعم استقرار أسواق النفط الخام وتوازنها.
المصدر:
MENAFN03032024000202011048ID1107928345
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