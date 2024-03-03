العراق تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي بـ220 ألف برميل حتى يونيو

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، تمديد الخفض الطوعي البالغ 220 ألف برميل يوميًا إلى نهاية شهر يونيو القادم، وذلك بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق“أوبك بلس”.

وذكرت الوزارة – في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) – أنه بذلك يكون إنتاج العراق 4 ملايين برميل يوميًا حتى نهاية يونيو 2024، مشيرة إلى أنه بعد ذلك، ودعما لاستقرار السوق، سيتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجيا بحسب أوضاع السوق.

موضوعاتفاينانشيال تايمز: قرار“أوبك بلس” بخفض الإنتاج أثر في ارتفاع أسعار النفط روسيا تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي بـ471 ألف برميل في الربع الثاني سلطنة عُمان تمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية شهر يونيو

وأضافت الوزارة أن هذا الخفض الطوعي هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 211 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلن عنه العراق في أبريل 2023، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024، لافتة إلى أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول“أوبك بلس” بهدف دعم استقرار أسواق النفط الخام وتوازنها.

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