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روسيا تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي بـ471 ألف برميل في الربع الثاني

3/3/2024 2:22:02 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة فاينانشيال تايمز: قرار“أوبك بلس” بخفض الإنتاج أثر في ارتفاع أسعار النفط العراق تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي بـ220 ألف برميل حتى يونيو سلطنة عُمان تمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية شهر يونيو

قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، الأحد، إن روسيا ستخفض إنتاج النفط وصادراته بواقع 471 ألف برميل إضافي يوميا في الربع الثاني من العام الجاري بالتنسيق مع بعض الدول الأعضاء في تحالف أوبك+.

وذكر نوفاك أن روسيا ستقلص إنتاج الخام 350 ألف برميل إضافي يوميا، وستخفض الصادرات 121 ألف برميل يوميا في أبريل.

وأضاف نوفاك أن الخفض الإضافي في الإنتاج سيبلغ 400 ألف برميل يوميا في مايو مع تقليص الصادرات 71 ألف برميل يوميا.

وتابع أن الخفض الإضافي بالكامل سيكون في إنتاج الخام خلال يونيو.

وأشار نوفاك إلى أن خفض الصادرات سيجري وفقا لمتوسط مستويات التصدير في مايو وحزيران 2023.

وقال نوفاك في بيان“يأتي هذا الخفض الطوعي الإضافي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تجريها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها”.

وكانت روسيا قد وافقت في السابق على خفض طوعي لصادرات النفط والوقود بواقع 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول، بالإضافة إلى خفض الإنتاج طوعيا بالقدر نفسه حتى نهاية 2024.

المصدر:

MENAFN03032024000202011048ID1107928344

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