روسيا تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي بـ471 ألف برميل في الربع الثاني

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فاينانشيال تايمز: قرار“أوبك بلس” بخفض الإنتاج أثر في ارتفاع أسعار النفط العراق تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي بـ220 ألف برميل حتى يونيو سلطنة عُمان تمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية شهر يونيو
قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، الأحد، إن روسيا ستخفض إنتاج النفط وصادراته بواقع 471 ألف برميل إضافي يوميا في الربع الثاني من العام الجاري بالتنسيق مع بعض الدول الأعضاء في تحالف أوبك+.
وذكر نوفاك أن روسيا ستقلص إنتاج الخام 350 ألف برميل إضافي يوميا، وستخفض الصادرات 121 ألف برميل يوميا في أبريل.
وأضاف نوفاك أن الخفض الإضافي في الإنتاج سيبلغ 400 ألف برميل يوميا في مايو مع تقليص الصادرات 71 ألف برميل يوميا.
وتابع أن الخفض الإضافي بالكامل سيكون في إنتاج الخام خلال يونيو.
وأشار نوفاك إلى أن خفض الصادرات سيجري وفقا لمتوسط مستويات التصدير في مايو وحزيران 2023.
وقال نوفاك في بيان“يأتي هذا الخفض الطوعي الإضافي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تجريها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها”.
وكانت روسيا قد وافقت في السابق على خفض طوعي لصادرات النفط والوقود بواقع 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول، بالإضافة إلى خفض الإنتاج طوعيا بالقدر نفسه حتى نهاية 2024.
المصدر:
MENAFN03032024000202011048ID1107928344
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