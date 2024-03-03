مبيعات السيارات فى يناير ترتفع 16.6% على أساس سنوى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مبيعات سوق السيارات (الملاكى / أتوبيسات / شاحنات) فى مصر خلال شهر يناير الماضى على أساس سنوى، بلغت نحو 16.6% مسجلة بيع نحو 6.2 ألف سيارة، مقابل 5.3 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من عام 2023، بحسب التقرير الشهرى الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات ((أميك)).
وعلى أساس شهرى تراجعت مبيعات السيارات بنحو 40.4% خلال يناير مقابل نظيرتها فى ديسمبر التى سجلت نحو 10.4 ألف وحدة.
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ورصد التقرير الذى حصلت“البورصة” على نسخة منه، نمو سنوى لمبيعات السيارات الملاكى للشهر الخامس على التوالى، لتصل إلى نحو 4.8 آلاف سيارة خلال شهر يناير 2024، مقارنة بمبيعات نفس الشهر من عام 2023 ، بنمو نسبته 40.2% .
وتراجعت مبيعات الأتوبيسات إلى 522 أتوبيسا فى شهر يناير الماضى، مقابل 810 أتوبيسات خلال الفترة نفسها من 2023، بنسبة انخفاض 35.6%، فيما تراجعت مبيعات الشاحنات لتسجل بيع أكثر من 943 شاحنة، مقارنة مع 1.1 ألف وحدة فى فترة المقارنة بانخفاض نسبته 17.3%.
وتصدرت ((تويوتا)) قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً خلال شهر يناير الماضى من عام 2024، وذلك بعدما باعت 934 سيارة بحصة سوقية 15%.
وجاءت ((شيرى – غبور)) الصينية فى المرتبة الثانية، بعدما استحوذت على حصة سوقية 15% بإجمالى مبيعات 931 سيارة، وتبعتها ((شيفرولية)) فى المركز الثالث بحصة بلغت 12% بواقع بيع 756 سيارة.
وتراجعت العلامة اليابانية ((نيسان)) للمركز الرابع بحصة سوقية 11% عبر بيع 702 سيارة، وصعدت العلامة التجارية ((هيونداى)) إلى المركز الخامس بحصة 11% ومبيعات 683 سيارة.
وجاءت ((كيا)) بالمرتبة السادسة بعد زيادة حصتها السوقية إلى 6%، مسجلة بيع 375 سيارة، وتبعتها ((ميتسوبيشى)) بالمركز السابع بحصة سوقية بلغت نحو 5% بنحو 324 سيارة.
وحلت العلامة التجارية ((بى واى دى)) بالمرتبة الثامنة، بعدما استحوذت على حصة سوقية 5%، مسجلة بيع نحو 295 سيارة، وتبعتها ((إم جى)) فى المركز التاسع بحصة 4% بإجمالى 266 سيارة.
((سوزوكى)) جاءت بالمرتبة العاشرة بحصة سوقية 3% بإجمالى بيع 195 سيارة، كما جاءت العلامة التجارية ((اوبل)) فى المركز الحادى عشر بحصة 2% ببيع نحو 136 سيارة، وتبعتها ((شانجان)) بالمرتبة الثانية عشرة بحصة سوقية 2%، مسجلة بيع 106 سيارات.
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