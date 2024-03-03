مبيعات السيارات فى يناير ترتفع 16.6% على أساس سنوى

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات سوق السيارات (الملاكى / أتوبيسات / شاحنات) فى مصر خلال شهر يناير الماضى على أساس سنوى، بلغت نحو 16.6% مسجلة بيع نحو 6.2 ألف سيارة، مقابل 5.3 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من عام 2023، بحسب التقرير الشهرى الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات ((أميك)).

وعلى أساس شهرى تراجعت مبيعات السيارات بنحو 40.4% خلال يناير مقابل نظيرتها فى ديسمبر التى سجلت نحو 10.4 ألف وحدة.

موضوعات%8.4 نموًا فى مبيعات ((الشاحنات)) المجمعة محليًا خلال يناير الماضى %34.9 نمواً بمبيعات السيارات ((الصينية)) فى يناير الماضى ((سكودا)) تعلن قائمة أسعارها لشهر مارس تعرف عليها

ورصد التقرير الذى حصلت“البورصة” على نسخة منه، نمو سنوى لمبيعات السيارات الملاكى للشهر الخامس على التوالى، لتصل إلى نحو 4.8 آلاف سيارة خلال شهر يناير 2024، مقارنة بمبيعات نفس الشهر من عام 2023 ، بنمو نسبته 40.2% .

وتراجعت مبيعات الأتوبيسات إلى 522 أتوبيسا فى شهر يناير الماضى، مقابل 810 أتوبيسات خلال الفترة نفسها من 2023، بنسبة انخفاض 35.6%، فيما تراجعت مبيعات الشاحنات لتسجل بيع أكثر من 943 شاحنة، مقارنة مع 1.1 ألف وحدة فى فترة المقارنة بانخفاض نسبته 17.3%.

وتصدرت ((تويوتا)) قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً خلال شهر يناير الماضى من عام 2024، وذلك بعدما باعت 934 سيارة بحصة سوقية 15%.

وجاءت ((شيرى – غبور)) الصينية فى المرتبة الثانية، بعدما استحوذت على حصة سوقية 15% بإجمالى مبيعات 931 سيارة، وتبعتها ((شيفرولية)) فى المركز الثالث بحصة بلغت 12% بواقع بيع 756 سيارة.

وتراجعت العلامة اليابانية ((نيسان)) للمركز الرابع بحصة سوقية 11% عبر بيع 702 سيارة، وصعدت العلامة التجارية ((هيونداى)) إلى المركز الخامس بحصة 11% ومبيعات 683 سيارة.

وجاءت ((كيا)) بالمرتبة السادسة بعد زيادة حصتها السوقية إلى 6%، مسجلة بيع 375 سيارة، وتبعتها ((ميتسوبيشى)) بالمركز السابع بحصة سوقية بلغت نحو 5% بنحو 324 سيارة.

وحلت العلامة التجارية ((بى واى دى)) بالمرتبة الثامنة، بعدما استحوذت على حصة سوقية 5%، مسجلة بيع نحو 295 سيارة، وتبعتها ((إم جى)) فى المركز التاسع بحصة 4% بإجمالى 266 سيارة.

((سوزوكى)) جاءت بالمرتبة العاشرة بحصة سوقية 3% بإجمالى بيع 195 سيارة، كما جاءت العلامة التجارية ((اوبل)) فى المركز الحادى عشر بحصة 2% ببيع نحو 136 سيارة، وتبعتها ((شانجان)) بالمرتبة الثانية عشرة بحصة سوقية 2%، مسجلة بيع 106 سيارات.