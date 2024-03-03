عجز الموازنة يسجل 5.9% من الناتج المحلى أول 7 أشهر من العام المالى

ارتفع عجز الموازنة خلال أول سبعة أشهر من العام المالى الحالى إلى 5.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 4.4% فى الفترة نفسها من العام الماضى، مسجلًا 789.8 مليار جنيه، بحسب التقرير الشهرى لوزارة المالية.

فيما بلغ الفائض الأولى ما نسبته 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى، مسجلاً 173 مليار جنيه.

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وجاء العجز مدفوعاً بارتفاع فوائد الدين 100% على أساس سنوى خلال نفس الفترة لتصل إلى 962.9 مليار جنيه، وهى أكبر من إجمالى الإيرادات خلال نفس الفترة من العام والتى بلغت 952 مليار جنيه، مرتفعة 38.6% عن الفترة نفسها من العام المالى السابق.

ولفت التقرير إلى أن الإيرادات الضريبية استحوذت على 81.7% من جملة الإيرادات مسجلة 777.5 مليار جنيه، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 174.7 مليار جنيه تمثل 18.3% من إجمالى الإيرادات.

وقاد نمو ضرائب الدخل زيادة الإيرادات الضريبية إذ ارتفعت 46.4% إلى 257.5 مليار جنيه، فيما نمت ضريبة القيمة المضافة 30.3% إلى 354.8 مليار جنيه.

كما سجلت الضرائب على الممتلكات 118.4 مليار جنيه بزيادة 64% على الفترة نفسها فى العام المالى الماضى، وكانت الزيادة مدفوعة بارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد وسندات الخزانة بنسبة 67.2% لتحقق 106.4 مليار جنيه.

وبلغت الضرائب على التجارة الدولية 42.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة بزيادة 53.3% عن الفترة نفسها من العام الماضى.

وعلى جانب الإيرادات غير الضريبية، زادت مدعومة بارتفاع عوائد الملكية 69.7% لتصل إلى 64.6 مليار جنيه، فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وارتفعت العوائد المحصلة من الهيئات الاقتصادية بنحو 1.1 مليار جنيه لتسجل 7.9 مليار جنيه، كما ارتفعت العوائد المحصلة من شركات القطاع العام بنحو 1.9 مليار جنيه لتبلغ نحو 5.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وارتفعت العوائد المحصلة من إعادة الإقراض حيث شملت فوائد القروض الخارجية المعاد إقراضها من الخزانة العامة بنحو 5.2 مليار جنيه لتصل إلى نحو 10.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وحققت الحصيلة من بيع السلع والخدمات 44.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

فيما بلغت الحصيلة غير الضريبية من الإيرادات المتنوعة نحو 62.7 مليار جنيه بنسبة نمو 40.5% عن الفترة نفسها فى العام المالى الماضى.

وذكر التقرير، أن المصروفات زادت 54% على أساس سنوى لتصل إلى 1.75 تريليون جنيه، واستحوذت الفوائد على النصيب الأكبر من المصروفات بنحو 55%.

وارتفعت فاتورة الأجور 23.5% إلى 279 مليار جنيه، فيما بلغ بند الدعم والمنح 232 مليار جنيه بزيادة 35%.

ورغم التضخم المرتفع انخفض إنفاق الحكومة على الاستثمارات العامة 12% ليصل إلى 114.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

فيما نمت فاتورة الدعم إلى 111 مليار جنيه مقارنة مع نحو 58 مليار جنيه، وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع أرصدة السلع التموينية نحو 28% لتصل إلى نحو 60 مليار جنيه.