فاينانشيال تايمز: قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج أثر في ارتفاع أسعار النفط

MENAFN - Al-Borsa News) قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن اتفاق خفض الإنتاج الطوعي لدول“أوبك بلس” الذي تعد روسيا عضوا فيه يستهدف في المقام الأول زيادة أسعار النفط في أسواق الطاقة الدولية عن طريق خفض المعروض النفطي للعام، وذلك في خضم توترات إقليمية كبرى يشهدها العالم.

وبموجب قرار خفض الإنتاج سيكون المعدل المتوسط لإنتاج نفط دول“أوبك بلس” هو 2.2 مليون برميل يوميا وهو القرار الذى كان ذو انعكاس مباشر اليوم تمثل فى ارتفاع سعر برميل مزيج برنت القياسي بنسبة 6% مع إقفال بورصة المواد الأولية العالمية فى شيكاغو اليوم، وأشارت الصحيفة الى ان اول قرار خفض لدول“أوبك بلس” كان قد اتخذ فى نهاية نوفمبر من العام الماضى ثم توالى تجديده كل ثلاثة أشهر.

موضوعاتروسيا تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي بـ471 ألف برميل في الربع الثاني العراق تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي بـ220 ألف برميل حتى يونيو سلطنة عُمان تمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية شهر يونيو

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع حجم الطلب العالمى على النفط بواقع 2ر1 مليون برميل يوميا وهو ارتفاع سيكون تقريبا نصف وتيرة الارتفاع الحاصل فى العام 2023 ، لكن وفى المقابل تتوقع منظمة الاقطار المصدرة للبترول” أوبك” أن يتعدى ارتفاع الطلب العالمى على النفط إلى 2ر2 مليون برميل يوميا مع نهاية العام الجارى وجميعها مؤشرات.

وترى فاينانشيال تايمز أنه على الرغم من التوترات فى منطقة بحر العرب والقرن الافريقى نتيجة أنشطة الحوثيين وانعدام وجود أفق لإنهاء الصراع الدائر فى غزة، طلت أسعار النفط فى الأسواق الدولية عند مستوى 100 دولار للبرميل وهو نفس معدلها الذى كان فى صيف 2022.

وقالت إن قرار تمديد خفض الإنتاج السابق والصادر فى نهاية نوفمبر الماضى سينتهى بنهاية مارس الجاري، ثم جاء قرار تمديد خفض الانتاج فى اجتماع“أوبك بلس” اليوم – الأحد – ليمدد حالة الخفض حتى نهاية يونيو القادم.

وألمحت الصحيفة أن استمرار ارتفاع مستويات الإنتاج الأمريكى من النفط وفتور الطلب العالمي على النفط منذ العام 2022 قد أديا إلى تراجع في أسعار سلة نفوط أوبك فى الاسواق الدولية ومن ثم كان قرار خفض الانتاج هو الخيار لرفع أسعار النفط والتقليل من وقع انخفاضه على اقتصاديات دول أوبك بلس.

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