((إم بى للهندسة)) ترفع رأسمالها وتنتقل إلى البورصة الرئيسية

MENAFN - Al-Borsa News) أقرت شركة إم بى للهندسة، زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع من 56.271 مليون جنيه إلى 101.5 مليون جنيه، باستخدام رصيد الأرباح المرحلة وأرباح العام والاحتياطى القانونى، واكتتاب لقدامى المساهمين لعام 2023، بهدف زيادة الاستثمارات فى شركاتها التابعة واستدامة النمو والتوافق مع شروط الانتقال من سوق المشروعات الصغيرة“بورصة النيل” إلى السوق الرئيسى فى البورصة المصرية.

كشفت القوائم المالية المجمعة للشركة، أنه تم تسجيل صافى ربح بقيمة 42.4 مليون جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 4.8 مليون جنيه خلال 2022.

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كما أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 نمواً فى المبيعات بنسبة 43% مقارنة بعام 2022، حيث بلغت المبيعات 305.04 مليون جنيه مقابل 212.57 مليون جنيه خلال 2022.

أكدت الشركة فى تقرير لها أنه تم تحقيق تلك النتائج من خلال التركيز على تنويع محفظة استثماراتها والتوسع بالانتشار الجغرافى والفئوى المدعوم بالاستثمار المستمر فى القطاعات المختلفة بالإضافة إلى الدعم للهياكل المالية والاستثمارية للشركات التابعة.

بحسب تقرير الشركة حقق القطاع التجارى نموا 41% سنويا، كانت ممزوجة بالارتفاعات فى الأسعار خلال عام 2023 وأيضا التنوع فى محفظة المنتجات والفئات للمنتجات العالمية والمحلية بالإضافة إلى زيادة التنوع فى القنوات البيعية مما كان له إسهام فعال للتركيز على العمليات الأكثر ملائمة للسوق وبهوامش ربحية جيدة.

كما حقق القطاع الصناعى نموا بنسبة 11% متأثرًا ببعض المتغيرات المتعلقة بالمكونات المستوردة والعوائق فى سلاسل الإمداد فى العام السابق مما كان له أثر سلبى على الإيرادات المستهدفة من قطاع المشروعات، لذلك استهدفت الشركة منتجات أكثر نمطية وأقل اعتمادًا على المكون الأجنبى لتلبية الاحتياجات السوقية بطريقة فعالة.

فيما حقق القطاع الخدمى نموا 38% على أساس سنوى، من خلال الشركات التابعة، وهى كل من شركة شاحن لحلول المركبات الكهربائية وشركة“جا اى تى” للخدمات اللوجستية حيث عمدت الشركة إلى استدامة ضخ استثمارات فى القطاع فى ظل التفاعل مع باقى القطاعات والاستفادة من قدرات البحث والتطوير وتعزيز الكفاءة التشغيلية فى تقديم حلول مبتكرة.