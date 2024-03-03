((إم بى للهندسة)) ترفع رأسمالها وتنتقل إلى البورصة الرئيسية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أقرت شركة إم بى للهندسة، زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع من 56.271 مليون جنيه إلى 101.5 مليون جنيه، باستخدام رصيد الأرباح المرحلة وأرباح العام والاحتياطى القانونى، واكتتاب لقدامى المساهمين لعام 2023، بهدف زيادة الاستثمارات فى شركاتها التابعة واستدامة النمو والتوافق مع شروط الانتقال من سوق المشروعات الصغيرة“بورصة النيل” إلى السوق الرئيسى فى البورصة المصرية.
كشفت القوائم المالية المجمعة للشركة، أنه تم تسجيل صافى ربح بقيمة 42.4 مليون جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 4.8 مليون جنيه خلال 2022.
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كما أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 نمواً فى المبيعات بنسبة 43% مقارنة بعام 2022، حيث بلغت المبيعات 305.04 مليون جنيه مقابل 212.57 مليون جنيه خلال 2022.
أكدت الشركة فى تقرير لها أنه تم تحقيق تلك النتائج من خلال التركيز على تنويع محفظة استثماراتها والتوسع بالانتشار الجغرافى والفئوى المدعوم بالاستثمار المستمر فى القطاعات المختلفة بالإضافة إلى الدعم للهياكل المالية والاستثمارية للشركات التابعة.
بحسب تقرير الشركة حقق القطاع التجارى نموا 41% سنويا، كانت ممزوجة بالارتفاعات فى الأسعار خلال عام 2023 وأيضا التنوع فى محفظة المنتجات والفئات للمنتجات العالمية والمحلية بالإضافة إلى زيادة التنوع فى القنوات البيعية مما كان له إسهام فعال للتركيز على العمليات الأكثر ملائمة للسوق وبهوامش ربحية جيدة.
كما حقق القطاع الصناعى نموا بنسبة 11% متأثرًا ببعض المتغيرات المتعلقة بالمكونات المستوردة والعوائق فى سلاسل الإمداد فى العام السابق مما كان له أثر سلبى على الإيرادات المستهدفة من قطاع المشروعات، لذلك استهدفت الشركة منتجات أكثر نمطية وأقل اعتمادًا على المكون الأجنبى لتلبية الاحتياجات السوقية بطريقة فعالة.
فيما حقق القطاع الخدمى نموا 38% على أساس سنوى، من خلال الشركات التابعة، وهى كل من شركة شاحن لحلول المركبات الكهربائية وشركة“جا اى تى” للخدمات اللوجستية حيث عمدت الشركة إلى استدامة ضخ استثمارات فى القطاع فى ظل التفاعل مع باقى القطاعات والاستفادة من قدرات البحث والتطوير وتعزيز الكفاءة التشغيلية فى تقديم حلول مبتكرة.
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