نتنياهو يعطي تعليمات للسفير الإسرائيلي بواشنطن بعدم مرافقة غانتس

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN / أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" تعليمات للسفير الإسرائيلي في واشنطن بعدم مرافقة "غانتس" في زيارته المقررة اليوم إلى واشنطن.
ووفقًا لموقع "واينت"، فقد أبلغ "نتنياهو" السفير الإسرائيلي في واشنطن "مايك هرتسوغ" بعدم مرافقة الوزير بيني غانتس إلى اجتماعات في واشنطن وعدم التعامل مع الزيارة.
وقال الموقع الإسرائيلي إن رحلة "غانتس" إلى واشنطن" تتعارض مع اللوائح الحكومية، لذلك لا يتم التعامل معها على أنها زيارة رسمية.
وأضاف، "الدولة لن تمول الزيارة، وغانتس سيستخدم ميزانية الحزب لهذا الغرض، ومع ذلك، سيرافقه حراس الأمن".
وكان الإعلان عن زيارة "غانتس" لواشنطن قد أثار غضب "نتنياهو" وأعضاء في الليكود، حيث قال موقع "واينت" الإسرائيلي أمس إن "غانتس" سيتوجه اليوم إلى واشنطن دون موافقة "نتنياهو".
وأضاف الموقع الإسرائيلي، "بينما ينفد صبر إدارة بايدن إزاء سلوك نتنياهو في الحرب، سيصل عضو مجلس الوزراء الحربي ورئيس معسكر الدولة إلى الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يواصل طريقه إلى لندن".
وأردف موقع "واينت"، "كان رد فعل حاشية رئيس الوزراء غاضبا، وتأتي هذه الزيارة في وقت مثير للاهتمام بشكل خاص، في حين أن المفاوضات بشأن صفقة المحتجزين مستمرة منذ فترة طويلة، وفي ظل التقارير في الولايات المتحدة التي تفيد بأن صبر الإدارة الأمريكية بدأ ينفد تجاه سلوك نتنياهو في الحرب، والادعاءات بأنه وهو مقيد بالأغلال من قبل شريكيه في الحكومة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش".
وتابع، "شعرت حاشية رئيس الوزراء بالغضب من ما نشر على موقع (واينت) وأوضحوا أن غانتس طار دون موافقة رئيس الوزراء، وهو ما يتعارض مع اللوائح الحكومية، التي تتطلب تنسيق كل وزير مسبقًا مع رئيس الوزراء بشأن سفره".
وأضاف، "بحسب مقربين من نتنياهو، فإن رئيس الوزراء أوضح للوزير غانتس أن دولة إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد فقط".
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