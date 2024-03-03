نتنياهو يعطي تعليمات للسفير الإسرائيلي بواشنطن بعدم مرافقة غانتس

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" تعليمات للسفير الإسرائيلي في واشنطن بعدم مرافقة "غانتس" في زيارته المقررة اليوم إلى واشنطن.

ووفقًا لموقع "واينت"، فقد أبلغ "نتنياهو" السفير الإسرائيلي في واشنطن "مايك هرتسوغ" بعدم مرافقة الوزير بيني غانتس إلى اجتماعات في واشنطن وعدم التعامل مع الزيارة.

وقال الموقع الإسرائيلي إن رحلة "غانتس" إلى واشنطن" تتعارض مع اللوائح الحكومية، لذلك لا يتم التعامل معها على أنها زيارة رسمية.

وأضاف، "الدولة لن تمول الزيارة، وغانتس سيستخدم ميزانية الحزب لهذا الغرض، ومع ذلك، سيرافقه حراس الأمن".

وكان الإعلان عن زيارة "غانتس" لواشنطن قد أثار غضب "نتنياهو" وأعضاء في الليكود، حيث قال موقع "واينت" الإسرائيلي أمس إن "غانتس" سيتوجه اليوم إلى واشنطن دون موافقة "نتنياهو".

وأضاف الموقع الإسرائيلي، "بينما ينفد صبر إدارة بايدن إزاء سلوك نتنياهو في الحرب، سيصل عضو مجلس الوزراء الحربي ورئيس معسكر الدولة إلى الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يواصل طريقه إلى لندن".

وأردف موقع "واينت"، "كان رد فعل حاشية رئيس الوزراء غاضبا، وتأتي هذه الزيارة في وقت مثير للاهتمام بشكل خاص، في حين أن المفاوضات بشأن صفقة المحتجزين مستمرة منذ فترة طويلة، وفي ظل التقارير في الولايات المتحدة التي تفيد بأن صبر الإدارة الأمريكية بدأ ينفد تجاه سلوك نتنياهو في الحرب، والادعاءات بأنه وهو مقيد بالأغلال من قبل شريكيه في الحكومة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش".

وتابع، "شعرت حاشية رئيس الوزراء بالغضب من ما نشر على موقع (واينت) وأوضحوا أن غانتس طار دون موافقة رئيس الوزراء، وهو ما يتعارض مع اللوائح الحكومية، التي تتطلب تنسيق كل وزير مسبقًا مع رئيس الوزراء بشأن سفره".

وأضاف، "بحسب مقربين من نتنياهو، فإن رئيس الوزراء أوضح للوزير غانتس أن دولة إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد فقط".