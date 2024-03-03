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الرئيس يصدر مراسيم بتعيين ثلاثة محافظين في الخليل ونابلس وجنين

3/3/2024 2:19:12 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / أصدر
الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، اليوم الأحد، مراسيم بتعيين ثلاثة محافظين في كل من الخليل ونابلس وجنين.

وقرر الرئيس تعيين كل من خالد عبد العزيز طه دودين محافظا لمحافظة الخليل، وغسان محمد بكر دغلس محافظا لمحافظة نابلس، وكمال محمد محمود أبو الرب محافظا لمحافظة جنين، على أن يحدد موعدا لأداء القسم القانونية أمام سيادته لاحقا.


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