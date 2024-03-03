الرئيس يصدر مراسيم بتعيين ثلاثة محافظين في الخليل ونابلس وجنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / أصدر
الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، اليوم الأحد، مراسيم بتعيين ثلاثة محافظين في كل من الخليل ونابلس وجنين.
وقرر الرئيس تعيين كل من خالد عبد العزيز طه دودين محافظا لمحافظة الخليل، وغسان محمد بكر دغلس محافظا لمحافظة نابلس، وكمال محمد محمود أبو الرب محافظا لمحافظة جنين، على أن يحدد موعدا لأداء القسم القانونية أمام سيادته لاحقا.
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