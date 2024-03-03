وفود حماس واسرائيل وصلت القاهرة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN / أكدت مصادر للجزيرة وصول وفدحماس إلى القاهرة بالتزامن مع وصول وفود الوسطاء القطريين والمصريين والأميركيين.

وأفادت المصادر بأن اجتماع الحركة مع الوسطاء في القاهرة سيبدأ عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (12 بتوقيت غرينتش)، في حين لم ترد معلومات حتى الآن عما إذا كان الوفد الإسرائيلي سيتوجه إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام مصرية نقلت عن مصدر مصري رفيع المستوى -لم تسمه- تأكيده أن المفاوضات ستستأنف في القاهرة اليوم الأحد، مشيرا إلى تقدم في المباحثات الرامية لإعلان هدنة في غزة قبل حلول شهر رمضان الذي يوافق 11 مارس/آذار الجاري فلكيا.

كما كانت مصادر قالت للجزيرة إن وفدين من حركة حماس وإسرائيل سيصلان إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم، لبدء جولة تفاوض جديدة غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة من المقرر أن تستأنف في القاهرة اليوم.

وأضاف المصدران -حسب وكالة رويترز- أن الأطراف اتفقت على مدة الهدنة في غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وأوضحا أن إتمام الصفقة لا يزال يتطلب الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة وعودة سكانه.

وذكر المصدران -وفقا للوكالة- أن مقتل أكثر من 100 فلسطيني بنيران إسرائيلية الخميس الماضي بينما كانوا يسعون للحصول على مساعدات لم يبطئ سير المحادثات، لكنه دفع المفاوضين إلى الإسراع من أجل الحفاظ على التقدم المحرز في سير المفاوضات.

ونجحت وساطة قطرية -بدعم مصري أميركي- في التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي واستمرت أسبوعا تم خلاله إطلاق سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال مقابل إطلاق أكثر من 100 محتجز لدى المقاومة في غزة، بينهم نحو 80 إسرائيليا.