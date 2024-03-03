22 مليار دينار موجودات سائلة من النقد والودائع والسندات لدى البنوك



1.47 مليار دينار صافي أرباح 9 بنوك خلال 2023.. بنمو 29%

أرباح «بيتك» و«الوطني» تشكل 78% من صافي أرباح القطاع المصرفي

368.6 مليون دينار مخصصات البنوك العام الماضي.. بانخفاض 18% 18.5 % نمواً في صافي إيرادات التشغيل لتسجل 3.67 مليارات دينار

المحلل الماليكشفت احصائية مالية أعدتها «الأنباء» حول النتائج المالية لتسعة بنوك كويتية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (باستثناء البنك التجاري الذي لم يعلن بعد عن نتائجه المالية) عن أن صافي الأرباح المجمعة للقطاع المصرفي خلال 2023 ارتفع بنسبة 29% ليسجل 1.47 مليار دينار، وهي أرباح قياسية مقارنة بـ 1.14 مليار دينار حققتها البنوك العشرة خلال 2022، مشيرة إلى أن صافي أرباح بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي «بيتك» يشكل نحو 78% من صافي أرباح البنوك لعام 2023 بينما شهدت معظم صافي أرباح البنوك نسب نمو قوية خلال العام نفسه مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة وتسارع النمو الاقتصادي.وأظهرت البيانات أن أرباح البنوك التسعة خلال 2023 حققت قفزة قياسية بواقع 77% مقارنة بالأرباح الصافية التي حقتها البنوك في عام 2021 والبالغة نحو 827 مليون دينار.وأكدت البيانات أن قطاع البنوك يتمتع بقاعدة حقوق مساهمين قوية بلغت 14.17 مليار دينار نهاية عام 2023 وتمتلك البنوك في مركزها المالي محفظة كبيرة من الاستثمارات في الأوراق والموجودات المالية بلغت 18 مليار دينار نهاية عام 2023 مقارنة بـ 15.63 مليار دينار نهاية عام 2022، كما بلغت الموجودات السائلة من النقد وما يعادله ومن الودائع المتبادلة بين البنوك وودائع لدى البنك المركزي وسندات بنك الكويت المركزي نحو 22 مليار دينار، مما يدل على السيولة العالية التي تمتلكها البنوك والتي تمكنها من تمويل المشاريع الاقتصادية في المستقبل.وأشارت البيانات إلى أن مخصصات خسائر الائتمان الإجمالية المحجوزة خلال 2023 للبنوك المدرجة في بورصة الكويت انخفضت بنسبة 18% لتسجل 368.6 مليون دينار مقارنة بـ 447 مليون دينار تم حجزها عام 2022 و642 مليون دينار حجزتها وجنبتها البنوك في بيان الأرباح والخسائر خلال 2021، وساهم انخفاض المخصصات في تعزيز نمو صافي الأرباح للقطاع بالإضافة إلى نمو صافي إيرادات التشغيل، حيث ارتفعت خلال عام 2023 بنسبة 18.5% لتسجل 3.67 مليارات دينار، بقيادة بنك الكويت الوطني الذي سجل نسبة نمو سنوي في صافي إيراداته التشغيلية لتسجل 1.17 مليار دينار وبيت التمويل الكويتي «بيتك» بنسبة نمو 36% لتسجل 1.46 مليار دينار، بينما حققت البنوك الأخرى معدلات نمو متوسطة كبنك بوبيان والخليج بنسب نمو 8.3% و5.1% على التوالي.وذكرت أن الارتفاع الملحوظ في صافي إيرادات التشغيل للقطاع جاء نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة والنمو في الأنشطة التشغيلية للبنوك وحجم أعمالها، حيث ارتفع صافي إيرادات الفوائد والتمويل للقطاع خلال عام 2023 بنسبة 14% ليسجل 2.64 مليار دينار، تصدرها «بيتك» بصافي إيرادات تمويل بلغ 966 مليون دينار، وبنك الكويت الوطني بـ 905 مليون دينار، أما الإيرادات من غير الفوائد (الأتعاب والعمولات وإيرادات استثمارات وأرباح التعامل بالعملات الأجنبية) فكانت نسبة نموها قوية للقطاع وتخطت مستوى المليار دينار لأول مرة وبنسبة نمو 31% نتيجة نمو إيرادات «بيتك» بـ 82% لتسجل 495 مليون دينار وبوبيان بنسبة 33.4% لتسجل 45.6 مليون دينار.ومن الملاحظ أيضا أن إيرادات الفوائد والتمويل (قبل خصم مصروفات الفوائد وتكاليف التمويل) ارتفعت بنسبة 59% خلال عام 2023 لتسجل مستويات قياسية تاريخية عند 6.5 مليارات دينار، مقارنة بـ 4 مليارات دينار خلال عام 2022 و3 مليارات دينار لعام 2021، وبالتالي مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة على القروض إلى مستويات قياسية والنمو في محفظة القروض خلال السنة.واستطاعت جميع البنوك الكويتية رفع إيرادات الفوائد والتمويل لديها بنسب مرتفعة جدا، حيث ارتفعت إيرادات الفائدة والتمويل لبنك الكويت الوطني بنسبة 65% لتسجل نحو 2.04 مليار دينار، وبنك الخليج بنسبة 51% لتسجل 370 مليون دينار، وبيت التمويل الكويتي «بيتك» بنسبة 66% لتسجل 2.19 مليار دينار، وبنك بوبيان بنسبة 40% لتسجل إيرادات التمويل 397 مليون دينار، وفي الوقت نفسه شهدت مصروفات الفوائد وتكاليف التمويل التي تدفعها البنوك على الودائع ومصادر التمويل الأخرى قفزة كبيرة بنسبة 118% لتسجل 3.84 مليارات دينار، وبالرغم من هذا الارتفاع استطاعت البنوك تحقيق نسب مرتفعة من صافي هامش الفائدة.أرقام ذات دلالة14.17 مليار دينار حقوق المساهمين في البنوك المحلية.18 مليار دينار محفظة استثمارات البنوك في الأوراق والموجودات المالية.368.6 مليون دينار مخصصات البنوك في 2023.. بانخفاض 18%.2.64 مليار دينار صافي إيرادات الفوائد والتمويل للقطاع بنمو 14%.مليار دينار الإيرادات من غير الفوائد.. مستوى قياسي للمرة الأولى.