ولي العهد يزور أسرة الشهيد الرائد راشد الزيود

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأحد، أسرة الشهيد الرائد راشد الزيود، تزامنًا مع الذكرى السنوية الثامنة لاستشهاده، التي صادفت يوم الجمعة الماضي.
ونقل سمو ولي العهد، خلال لقائه والد الشهيد راشد، اللواء المتقاعد حسين الزيود، وأسرته، في منزلهم بالعاصمة عمان، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأسرة الشهيد.
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