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ولي العهد يزور أسرة الشهيد الرائد راشد الزيود

3/3/2024 10:37:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأحد، أسرة الشهيد الرائد راشد الزيود، تزامنًا مع الذكرى السنوية الثامنة لاستشهاده، التي صادفت يوم الجمعة الماضي.
ونقل سمو ولي العهد، خلال لقائه والد الشهيد راشد، اللواء المتقاعد حسين الزيود، وأسرته، في منزلهم بالعاصمة عمان، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأسرة الشهيد.

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