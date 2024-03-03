الامن يعثر على شخص متوفيا داخل منزله ويباشر التحقيقات
التاريخ
3/3/2024 10:37:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عثرت الاجهزة الأمنية على جثة شاب عشريني متوفيا داخل منزله في محافظة عجلون اليوم الأحد.
وقال مصدر أمني إنه جرى تحويل الجثة إلى الطب الشرعيّ وفتح تحقيق في الحادثة.
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