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الامن يعثر على شخص متوفيا داخل منزله ويباشر التحقيقات

3/3/2024 10:37:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عثرت الاجهزة الأمنية على جثة شاب عشريني متوفيا داخل منزله في محافظة عجلون اليوم الأحد.
وقال مصدر أمني إنه جرى تحويل الجثة إلى الطب الشرعيّ وفتح تحقيق في الحادثة.

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