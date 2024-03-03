متحف الفضاء الإثنين 11 مارس الحالي غرة شهر رمضان

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن متحف الفضاء في مركز (الشيخ عبدالله السالم) الثقافي أن أول أيام شهر رمضان للعام 1445 هجري الموافق لعام 2024 ميلادي سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس الجاري وذلك وفق حسابات المتحف، ووفق حساب محاكاة الواقع في القبة السماوية إذ سيغرب القمر بعد غروب الشمس بـ 11 دقيقة في يوم الاحد الموافق 10 مارس وبذلك يتحقق شرط دخول الشهر القمري.

وأشار المشرف على المتحف والمشرف العام على المتاحف الفلكي خالد الجمعان في تصريح لـ«كونا» إلى أن المركز يمتلك قبة سماوية حديثة بإمكانيات متطورة تقوم بعمل محاكاة لظروف ولادة الهلال وظروف رؤيته وفق أي موقع جغرافي من خلال أحدث البرامج العلمية وأكثرها تطورا على مستوى العالم.

وأوضح الجمعان أنه وفق تلك الحسابات والمحاكاة سيكون منتصف شهر رمضان هو يوم الاثنين الموافق 25 مارس الحالي وسيكون أول أيام شهر شوال يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل المقبل بعد أن يتم رمضان 30 يوما متواصلة.

وأضاف أن متحف الفضاء سيقوم بعرض حي في القبة السماوية ضمن برامجه الشهرية للجمهور للتعرف على حركة القمر ومواعيد دخول الأشهر القمرية.