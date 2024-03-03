مباحثات جديدة في مصر للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس

تجري في مصر، اليوم، جولة جديدة من المباحثات الهادفة للتوصل الى هدنة بين إسرائيل وحماس، مع مواصلة الدولة العبرية عملياتها العسكرية المكثفة في القطاع الذي يواجه أزمة إنسانية متعاظمة بعد زهاء خمسة أشهر على اندلاع الحرب.

ووصل ممثلون للولايات المتحدة وقطر وحماس إلى القاهرة لاستئناف المباحثات بشأن هدنة، وفق ما أفادت قناة تلفزيونية مصرية اليوم.

وينص الاقتراح، الذي تقدمت به الدول الوسيطة، على وقف القتال لمدة ستة أسابيع، وإطلاق سراح 42 رهينة محتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ويأمل الوسطاء أن يتم الاتفاق بشأنه قبل حلول شهر رمضان في 10 مارس أو 11 منه. وأعلن مسؤول أمريكي، أمس، أن إسرائيل وافقت مبدئياً على بنود المقترح، في حين لم تؤكد الدولة العبرية ذلك.

وأكد مصدر في حماس أن الاتفاق ممكن في حال تجاوبت إسرائيل مع مطالب الحركة، قائلاً: «اليوم (الأحد) تنطلق جولة مفاوضات في القاهرة، وإذا تجاوبت إسرائيل يصبح الطريق ممهداً لاتفاق خلال الأربع والعشرين أو الثماني والأربعين ساعة القادمة».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز