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النصر يجدد تعاقده مع شرودر لموسم إضافي

3/3/2024 9:45:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

جدد النصر تعاقده مع مدربه الهولندي ألفريد شرودر لموسم إضافي حتى يونيو 2025 بعد أن نجح في تحسين نتائج الفريق والارتقاء به 6 مراكز في جدول الترتيب لدوري أدنوك للمحترفين، إضافة للتأهل إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وكان النصر تعاقد مع شرودر نهاية نوفمبر الماضي، خلفا للمدرب الصربي غوران توفيغدزيتش الذي قاد الفريق في بداية الموسم قبل إقالته بسبب سوء النتائج.

وقاد المدرب الهولندي العميد في 9 مباريات حتى الآن في جميع المسابقات حقق فيها 6 انتصارات وتعادلا واحد وخسر مباراتين، محققا نتائج إيجابية غابت عن النصر لفترة طويلة.

ويحتل العميد المركز السادس حاليا في دوري أدنوك للمحترفين بـ21 نقطة بعدما فاز
أمس على بني ياس بهدف دون رد في الجولة 15.

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