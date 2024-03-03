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التايواني كيني يتصدر بطولة دبي الدولية للطيران اللاسلكي

3/3/2024 9:45:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل الطيار التايواني كينو كو صدارته لبطولة دبي الدولية الرابعة للطيران اللاسلكي "فئة الهليكوبتر" التي ينظمها حاليا اتحاد الإمارات للرياضات الجوية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي على ميدان نادي دبي للطيران اللاسلكي "سكاي هب آر سي".

ومنحت صدارة الطيار التايواني له الأفضلية بين الطيارين الخمسة الذين تأهلوا إلى النهائيات بنهاية الجولة الثانية، أمس السبت، من البطولة التي تحمل شعار "سما دبي تجمعنا".

وحافظ الأمريكي نيكولاس ماكسويل على وجوده في المركز الثاني رغم تعرض طائرته لحادث أثناء المنافسة مما اضطر حكام البطولة إلى استخدام البطاقة الصفراء لأول مرة ومنحه فرصة ثانية حالفه التوفيق فيها، وجاء التايلاندي فافا ساسيكانا ثالثا وتبعه في المركز الرابع الفرنسي دانكن بوسون بينما حل الطيار التايلاندي سكارين سي دي في المركز الخامس.

وعلى هامش البطولة عقد مجلس ادارة اتحاد الإمارات للرياضات الجوية اجتماعا مشتركا مع الاتحاد الماليزي للرياضات الجوية، المتواجد حاليا، حيث بحثا التعاون المشترك وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب البلدين.

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