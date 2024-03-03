أنجبتهما أمهما بعد 11 عاماً من الزواج .. دفن توأمين رضيعين في رفح ماتا خلال غارة إسرائيلية



دُفن اليوم الأحد التوأمان الرضيعان وسام ونعيم أبو عنزة اللذان ولدا بعد أسابيع قليلة من نشوب حرب غزة، وهما الأصغر بين 14 فردا من نفس العائلة تقول السلطات الصحية في غزة إنهم قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على رفح الليلة الماضية.

وحملت والدتهما رانيا أبو عنزة جثمان ابنتها ملفوفا بكفن أبيض ووضعتها على خدها ومسحت على رأسها خلال مراسم الجنازة اليوم. وكان أحد المشيعين يحمل في القرب رضيعها الثاني الذي ظهرت من تحت كفنه ملابس نوم زرقاء اللون.

وقالت رانيا باكية "راح قلبي" بينما كان المشيعون يواسونها. وقاومت عندما طُلب منها ترك جثمان رضيعتها قبل دفنها "اتركها معي". وقُتل زوج رانيا أيضا خلال هذه الضربة الجوية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن هذين التوأمين، وهما ذكر وأنثى، من بين خمسة أطفال قتلوا في غارة على منزل في رفح. وقالت أمهما إنها أنجبتهما بعد 11 عاما من الزواج وإنهما أول أطفالها.

وأضافت رانيا "كنا نايمين والله. ولا احنا بنطق (نطلق النار) ولا بنحارب. نايمين. إيش ذنبهم؟".



* "كيف بدي اعيش حياتي؟"

وقال أقارب إن التوأمين ولدا قبل نحو أربعة أشهر، أي بعد شهر تقريبا من بداية الحرب في السابع من أكتوبر .

ووضعت جثامين أفراد عائلة أبو عنزة الذين قُتلوا في الهجوم في صف داخل حافظات جثث سوداء اللون. وبينما بكى رجل مودعا طفلة من القتلى، قال آخر مواسيا له "الله يرحمها. الله يرحمها".

وقالت رانيا إنها كانت تتمنى وقف إطلاق النار قبل شهر رمضان.

وأضافت أنها كانت تنتظر رمضان وتساءلت "كيف بدي اعيش حياتي؟ كيف؟".





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