سمانا للتطوير العقاري تطلق «ريتيل بارك» في أرجان دبي

أعلنت شركة سمانا للتطوير العقاري، عن إطلاق منطقة تسوق «ريتيل بارك»، بقيمة 150 مليون درهم في أرجان دبي، لتأمين مساحات تجارية مع خطة سداد مدتها 5 سنوات، تتميز بأقساط شهرية منخفضة تصل إلى 1% والمقرر إنجازه في الربع الأول من العام 2027.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري: «إن إطلاق مجمع المساحات التجارية يتوافق مع متطلبات المستثمرين ولتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين بأحدث ماركات الأزياء أو تسوق البقالة أو تجربة تناول الطعام».

وأضاف فاروق، «يتميز المجمع بتصميم عصري يتناغم مع المناظر الطبيعية المحيطة ويتوافق مع التزام الشركة بتوفير مساحة تمكن المقيمين من التسوق وتناول الطعام والتواصل الاجتماعي في مكان واحد».

وتقع منطقة تسوق «ريتيل بارك» ضمن مشروع سمانا ميكونوس سيغنتور المستوحى من الجزيرة اليونانية والمصمم على طراز اليخوت الفاخرة بقيمة 300 مليون درهم.

تم تصميم مجمع سمانا للمساحات التجارية لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين من جميع مناحي الحياة والفئات العمرية. سواء أكان الأمر يتعلق بأحدث ماركات الأزياء، أو التسوق المتميز للبقالة، أو تجربة تناول الطعام المبهجة، فإن مجمع سمانا للمساحات التجارية جاهز لأن يصبح الوجهة المفضلة.

بالإضافة إلى أهميته التجارية، يتوافق مجمع سمانا للمساحات التجارية مع التزام سمانا للتطوير العقاري بتعزيز المشاركة المجتمعية. من خلال توفير مساحة حيث يمكن للمقيمين التسوق وتناول الطعام والتواصل الاجتماعي، يهدف مجمع البيع بالتجزئة إلى تعزيز الشعور بالمجتمع.

خطة الدفع - 5 سنوات بخطة شهرية 1%.

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