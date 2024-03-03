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توقعات بتخلي لوفتهانزا عن خطتها لشراء شركة إيتا الإيطالية

3/3/2024 9:45:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

من الممكن أن تتخلى شركة لوفتهانزا إيه جي الألمانية للطيران عن خطتها لشراء شركة إيتا إيروايز الإيطالية للطيران، التي كان يطلق عليها سابقاً أليتاليا، وذلك بسبب صرامة مطالب الاتحاد الأوروبي المتعلقة بهذه الصفقة، بحسب ما ذكرته صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الصحيفة الإيطالية قالت نقلاً عن مسؤول بارز في الحكومة الإيطالية إن المديرين التنفيذيين لشركة لوفتهانزا أخبروا مسؤولي المفوضية الأوروبية مؤخراً أنهم على استعداد للتخلي عن صفقة شراء الشركة الإيطالية في حال كانت تكاليف طلبات مكافحة الاحتكار أعلى من مزايا إتمام الصفقة.

ويشار إلى أنه تم تعليق الصفقة التي تبلغ قيمتها 325 مليون يورو (352 مليون دولار) بسبب التحقيق المعمق الذي تجريه هيئات رقابية أوروبية بشأن الصفقة في ظل المخاوف بشأن المنافسة.

وكانت بلومبرغ قد أفادت الشهر الماضي بأن المفوضية تعد لإصدار ما يطلق عليه بيان اعتراضات يفند مخاطر معينة قد تنجم عن الصفقة.

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