توقعات بتخلي لوفتهانزا عن خطتها لشراء شركة إيتا الإيطالية

(MENAFN
- Al-Bayan)
من الممكن أن تتخلى شركة لوفتهانزا إيه جي الألمانية للطيران عن خطتها لشراء شركة إيتا إيروايز الإيطالية للطيران، التي كان يطلق عليها سابقاً أليتاليا، وذلك بسبب صرامة مطالب الاتحاد الأوروبي المتعلقة بهذه الصفقة، بحسب ما ذكرته صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الصحيفة الإيطالية قالت نقلاً عن مسؤول بارز في الحكومة الإيطالية إن المديرين التنفيذيين لشركة لوفتهانزا أخبروا مسؤولي المفوضية الأوروبية مؤخراً أنهم على استعداد للتخلي عن صفقة شراء الشركة الإيطالية في حال كانت تكاليف طلبات مكافحة الاحتكار أعلى من مزايا إتمام الصفقة.
ويشار إلى أنه تم تعليق الصفقة التي تبلغ قيمتها 325 مليون يورو (352 مليون دولار) بسبب التحقيق المعمق الذي تجريه هيئات رقابية أوروبية بشأن الصفقة في ظل المخاوف بشأن المنافسة.
وكانت بلومبرغ قد أفادت الشهر الماضي بأن المفوضية تعد لإصدار ما يطلق عليه بيان اعتراضات يفند مخاطر معينة قد تنجم عن الصفقة.
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