رئيس بوش الألمانية: سيارات الاحتراق الداخلي ستظل مطلوبة لمدة 35 عاماً على الأقل

أشارت تقديرات رئيس شركة بوش الهندسية الألمانية لمستلزمات السيارات إلى أن السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي ستظل مطلوبة لمدة لا تقل عن 35 عاماً قبل كهربة وسائل النقل البري بالكامل.

وفي تصريحات نشرتها بوابة «ذا بيونير»، قال شتيفان هارتونج إنه إذا تم تحويل كل الإنتاج السنوي الحالي للمركبات، والذي يبلغ 90 مليون مركبة، فجأة إلى مركبات كهربائية بالكامل، فإنه سيتطلب 16 عاماً لاستبدال جميع المركبات التي تعمل حاليا بمحركات الاحتراق الداخلي بمركبات كهربائية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة بوش تعد موردا رئيسيا لقطاع السيارات.

ورأى هارتونج أن إنتاج محركات الاحتراق سوف يستمر في الواقع، وسيتعين استبدالها بعد ذلك مشيرا إلى أنه «ستكون هناك حاجة إلى ضعف هذا الوقت، على الأقل 30 إلى 35 عاما، لتحويل جميع السيارات في العالم إلى الكهرباء».

وأضاف أنه في النهاية، قد لا يكون من الممكن كهربة بعض المركبات، وأنه سيتعين استمرار إنتاج تقنية الاحتراق في ألمانيا، وأردف: «لا يمكنك إجبار العملاء خارج أوروبا على عدم استخدامها».

ولفت هارتونج إلى أن هناك حاجة إلى ابتكارات لم تظهر بعد، وساق مثالا على ذلك بالمركبات الزراعية.

وأوضح هارتونج أن الحصادات الزراعية تعمل حتى 12 ساعة في اليوم بقوة إنتاج تتراوح بين 250 إلى 300 كيلووات، وقال: «في حال توفير البطارية المطلوبة لهذا، من المحتمل أن تغوص الحصادة في الأرض (بسبب ثقل البطارية في هذه الحالة)».

ونبه هارتونج إلى أن كهربة السيارات تمثل بالأساس سوق نمو، لكن مصنعي السيارات يقولون الآن إن عملية التحويل سوف تستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا في السابق.

في الوقت نفسه، نفى هارتونج أن يكون الاتحاد الأوروبي قد تسرع في وضع هذا الهدف، وقال: «مع أهداف المناخ، كان من المهم بالدرجة الأولى أن نحدد هذا الهدف».

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