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دولة أوروبية تشهد أكثر شتاء سخونة على الإطلاق

3/3/2024 9:45:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أظهرت بيانات أولية صادرة عن خدمة "كوبرنيكوس" المعنية بتغير المناخ والتابعة للاتحاد الأوروبي، أن هذا الشتاء كان الأكثر سخونة في تاريخ اليونان المسجل، بحسب ما أوردته صحيفة "كاتيميريني" اليونانية، اليوم الاحد.

وبحسب البيانات التي حللها الفريق العلمي التابع للمرصد الوطني في أثينا، فقد تميز شتاء اليونان في 2023-2024 (الذي بدأ في ديسمبر 2023، واستمر في يناير، وفبراير 2024) تحديدا بفترات طويلة من درجات الحرارة المرتفعة، التي تجاوزت المعايير الموسمية، بشكل كبير.

وأفاد المرصد الوطني في أثينا، بأنه قد تم تسجيل شتاء 2023-2024 بوصفه الأكثر دفئا في تاريخ اليونان، حيث تجاوز من حيث درجات حرارته شتاء 2015-2016.

وقد ارتفع متوسط درجة الحرارة القصوى في اليونان خلال فترة الشتاء بواقع 8ر1 درجة مئوية منذ عام 1960 وحتى عام 2024.

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