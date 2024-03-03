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كاف يعلن إلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية

3/3/2024 9:45:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن نادي الزمالك المصري اليوم الأحد تلقيه إخطارا رسميا من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يفيد بإلغاء مباراة الفريق مع سوار الغيني التي كان مقرراً لها مساء اليوم في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وذكر الزمالك نبأ إلغاء المباراة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الكاف سيتخذ قراره النهائي بشأن المباراة خلال الايام القادمة.

يذكر ان سوار الغيني لم يتمكن من الوصول الي القاهرة بعد حدوث ازمة في الطيران.

تجدر الإشارة إلى ان الزمالك وابوسليم الليبي تأهلا فعليا عن المجموعة الي دور الــ8 لبطولة كأس الكونفدرالية.


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