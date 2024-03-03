«الأرض مقابل الوظائف» شرط عمدة أتلانتا الأمريكية أمام مايكروسوفت

يضغط أندريه ديكنز عمدة مدينة أتلانتا الأمريكية عاصمة ولاية جورجيا

على مايكروسوفت للحصول على وضوح حول مستقبل قطعة من أراضي المدينة التي كان من المفترض أن تصبح مقراً رئيسيًا للعملاق التكنولوجي.

وأعلنت مايكروسوفت في عام 2021 أنها ستبني مجمعًا جديدًا على موقع مساحته 90 فدانًا في حي جروف بارك في أتلانتا، مما يخلق ما يصل إلى 15 ألف وظيفة في المدينة، لكن المشروع توقف العام الماضي قبل أن يبدأ رسميًا، عندما قالت الشركة إنها تعيد تقييم محفظتها العقارية العالمية بعد الجائحة.

وقال ديكنز إنه يتواصل مع مايكروسوفت في الأسبوع المقبل للحصول على تحديث عن المشروع، وما إذا كان لا يزال قابلاً للتنفيذ، وإذا لم يكن الأمر كذلك، قال ديكنز إنه مستعد لمحاولة استعادة الأرض للمدينة أو الشراكة مع مطور، مضيفاً في مقابلة في مكتب بلومبرغ في أتلانتا: «نحن نريد حقًا أن يطوروا ممتلكاتهم أو يعرضوها علينا حتى نتمكن من تطويرها، حتى لو لم تعرف ما تريد أن تفعله، فقط أخبرنا بما تعرف أنك لن تتمكن من القيام به».

ورفضت مايكروسوفت التعليق، وقالت الشركة في وقت سابق إن ممتلكات غروف بارك غير معروضة للبيع وأنها ستعيد جهود التخطيط عندما يحين الوقت المناسب.

وافتتحت الشركة بالفعل مكتبًا جديدًا في منطقة أتلانتيك ياردز في عام 2022، ويضم 2000 موظف، هذا المكتب، جنبًا إلى جنب مع حرم غروف بارك الذي يبعد حوالي 8 كيلومترات، كانت جزءًا من رؤية مايكروسوفت لجعل منطقة أتلانتا أحد أكبر مراكزها خارج مقرها في ريدموند، والذي يوفر حوالي 50 ألف وظيفة، توظف الشركة 220 ألف شخص على مستوى العالم.

ويعكس عدم اليقين بشأن توسع مايكروسوفت اتجاهًا أوسع للتكنولوجيا والشركات الأخرى في تقليص مساحة مكاتبها وعدد الموظفين العاملين في أعقاب الجائحة، والتي سرعت الانتقال إلى العمل عن بعد والهجين.



ويؤثر هذا الاتجاه على المدن الأمريكية الكبرى، بما في ذلك أتلانتا، التي تواجه أحد أعلى معدلات الشواغر في البلاد، بنحو 24% بحلول نهاية العام الماضي، وفقًا لشركة الوساطة كوشمان أند ويكفيلد.

وأكثر من 20% من المكاتب في منطقة أتلانتا التي تم تمويلها بالرهن العقاري التجاري المدعوم بالأوراق المالية متأخرة عن السداد لمدة 90 يومًا على الأقل، وهو الأعلى بين أي منطقة حضرية، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. ويستخدم أصحاب العقارات CMBS لتمويل مجموعة من العقارات، بما في ذلك المكاتب والتجزئة والأصول الصناعية.

وقال ديكنز إنه لا يقلق بشأن الطلب على المباني ذات الفئة A الغنية بالمرافق وعالية الجودة، والتي ما زالت تجذب المستأجرين والاستثمارات بشكل خاص مقارنة بالمباني الأقدم والأقل جاذبية من الفئة B و Cوأشار إلى رافعات في الأفق كدلائل على التطوير الجديد، مثل مشروع سنتينيال ياردز بقيمة 5 مليارات دولار من قبل مجموعة سي آي إم بالشراكة مع الداعمين بقيادة مالك أتلانتا هوكس توني ريسلر في ساحة سكك حديدية سابقة تعرف باسم ذا غولش، والتي ستضم فنادق ومطاعم ومكاتب.

ومع ذلك، قال ديكنز إنه يراقب كيف سيؤثر انخفاض قيم السوق لمباني المكاتب على ميزانية المدينة، التي تعتمد بشكل كبير على ضرائب الممتلكات من أصحاب العقارات التجارية، حوالي 19% من إيرادات الضرائب للمدينة تأتي من سوق العقارات التجارية، وفقًا لمركز سياسة الضرائب، وهو مركز أبحاث محايد، وهذا أكثر من العديد من المدن الأمريكية الكبرى الأخرى مثل ميامي ونيويورك، التي تحصل على حوالي 10% من دخل الضرائب.

وقال ديكنز إن سوق الإسكان في أتلانتا ظل قوياً، رغم التحديات التي واجهها سوق المكاتب، وأضاف أن النمو الوظيفي القوي وانتعاش سوق العقارات خلال الجائحة، الذي جاء جزئياً بفضل انتقال الناس من المدن الأغلى، أدى إلى ارتفاع تكاليف الإسكان في المنطقة. وأشار إلى أن متوسط الإيجار في منطقة أتلانتا ارتفع بنسبة 34% إلى 1897 دولاراً منذ بدء الجائحة في عام 2020، متجاوزاً الزيادة الوطنية بنسبة 29%، وفقاً لبيانات من مجموعة زيلو.





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