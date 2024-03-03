توقعات بهطول أمطار غداً على مناطق متفرقة في الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، يصبح غائماً تدريجياً ليلاً وصباح الثلاثاء يتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر مع نشاط السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وقال المركز، في نشرته اليومية، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية/ 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 50 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب مع نشاط السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 06:34، والجزر الأول عند الساعة 22:39، وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً إلى مضطرب مع نشاط السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:44، والمد الثاني عند الساعة 02:23، والجزر الأول عند الساعة 09:52، والثاني عند الساعة 22:16.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى
أبوظبي 27 17 70 40
دبي 26 16 85 30
الشارقة 26 16 90 35
عجمان 24 17 90 40
أم القيوين 25 16 90 45
رأس الخيمة 26 12 90 40
الفجيرة 24 16 85 50
العـين 26 16 80 30
ليوا 29 21 70 30
الرويس 30 21 85 25
السلع 29 20 90 30
دلـمـا 25 21 90 45
طنب الكبرى / الصغرى 23 20 85 70
أبو موسى 23 19 90 70.
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