توقعات بهطول أمطار غداً على مناطق متفرقة في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، يصبح غائماً تدريجياً ليلاً وصباح الثلاثاء يتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر مع نشاط السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز، في نشرته اليومية، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية/ 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 50 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب مع نشاط السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 06:34، والجزر الأول عند الساعة 22:39، وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً إلى مضطرب مع نشاط السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:44، والمد الثاني عند الساعة 02:23، والجزر الأول عند الساعة 09:52، والثاني عند الساعة 22:16.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 17 70 40

دبي 26 16 85 30

الشارقة 26 16 90 35

عجمان 24 17 90 40

أم القيوين 25 16 90 45

رأس الخيمة 26 12 90 40

الفجيرة 24 16 85 50

العـين 26 16 80 30

ليوا 29 21 70 30

الرويس 30 21 85 25

السلع 29 20 90 30

دلـمـا 25 21 90 45

طنب الكبرى / الصغرى 23 20 85 70

أبو موسى 23 19 90 70.

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