السعودية: السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال عقوبة تسهيل دخول المخالفين

أكد الأمن العام في السعودية أن كل من يُسهّل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 15 سنةً وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدَم للإيواء والتشهير به.

وشدد الأمن العام، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم، على أن هذه الجريمة تُعَدّ من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة.

ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية.

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