الشعبة البرلمانية تؤكد موقف الإمارات الثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق

أكدت الشعبة البرلمانية موقف الإمارات الثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك خلال اجتماع لجنة فلسطين ضمن أعمال اتحاد مجالس دول التعاون الإسلامي.

وشارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع الثاني عشر للجنة فلسطين، الذي عقد ضمن اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للاتحاد، في مدينة أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار.

وضم وفد الشعبة البرلمانية الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس المجموعة، ووليد علي المنصوري نائب رئيس المجموعة.

وفي مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية، أكد وليد المنصوري موقف دولة الإمارات القوي وتضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه اللحظات الصعبة، التي يحتاج فيها سكان قطاع غزة للدعم الإغاثي والمساعدة الإنسانية من الجميع، مشيراً إلى أن دولة الإمارات سعت وتسعى لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وبذلت الجهود والمساعي في كل الأصعدة، ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبالتزامن مع المساعي الدبلوماسية والاتصالات الدولية للضغط باتجاه استصدار قرارات أممية لوقف إطلاق النار، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية للقطاع عبر ممرات آمنة ومستدامة وبالكميات الكافية التي يحتاجها السكان في القطاع.

وتطرق إلى دور دولة الامارات من خلال مساهمتها وجهودها في المحافل الدولية وفي الاتصالات واللقاءات الدبلوماسية كافة، بهدف خلق أفق سياسي للحل السلمي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وضرورة وقف التصعيد، والحفاظ على أرواح المدنيين، ورفض سياسة العقاب الجماعي ورفض تهجير السكان الفلسطينيين سواء داخل أراضيهم أو خارجها.

وقد وافقت اللجنة خلال الاجتماع على مشروعات القرارات التي تبنتها بشأن القضية الفلسطينية، وستعرض على اللجنة السياسية في الاتحاد.

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