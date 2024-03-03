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روسيا تؤكد مقتل ألف عسكري أوكراني خلال 24 ساعة

3/3/2024 9:45:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدَّت عدة هجمات للجيش الأوكراني، مشيرةً إلى أنها كبَّدته نحو 1000 عسكري في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت في بيان، اليوم، أنه على محور كوبيانسك، تم صدّ 5 هجمات، وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية، ومقتل نحو 35 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير مركبتين، و3 مدافع، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وعلى محور دونيتسك، قصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية، وتم تحييد نحو 240 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير ناقلتي جند مدرعتين، و3 مركبات، ومدفع، ومستودع ذخيرة.

وعلى محور أفدييفكا، صدَّت القوات الروسية 13 هجوماً، وحيَّدت نحو 460 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير 3 دبابات، و5 مركبات مشاة، ومدرعتين، و4 سيارات ووحدات مدفعية.

وعلى محور جنوب دونيتسك، قصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية، ودحرت أكثر من 250 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير 3 مركبات ووحدات مدفعية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن أنظمة الدفاع الروسية أسقطت 143 طائرة مسيَّرة تابعة لقوات كييف، بما فيها طائرة «بيرقدار».

وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية ضرب مستودع ذخيرة جوية، إضافة إلى استهداف القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 106 مناطق.

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