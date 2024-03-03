عجلون: مطالب بإنشاء قرية سياحية بيئية في راجب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- طالب عدد من أصحاب المشاريع السياحية وأهالي منطقة راجب التابعة للواء كفرنجه، الجهات المعنية بإنشاء قرية سياحية بيئية تتناسب مع واقع المنطقة التي تتميز بعدد من المقومات الطبيعية والبيئية.



وقال فهيم الصمادي وعلي فندي، وهما أصحاب منتجعات سياحية في راجب، إن المنطقة تشهد حركة سياحية نشطة من قبل الزوار والسياح في كل المواسم، لتمتعها بالمناظر الطبيعية وشلالات المياه، ما جعل منها مقصدا سياحيا محليا وإقليما ودوليا.



ودعا محمد عزبي وسارة فريحات، إلى أهمية إعداد دراسات بيئية وسياحية تتناسب مع خصوصية المنطقة، لإنشاء قرية بيئية سياحية نظرا لتعدد المنتج السياحي للنهوض بالمنطقة تنمويا واقتصاديا وجذب المستثمرين وخدمة المجتمعات المحلية.



وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إن منطقة راجب تعتبر من المناطق السياحية الجميلة وغنية بالزراعة والبيئة المناخية المناسبة نظرا لتعدد المواقع والأماكن السياحية وشلالات المياه والمنتجعات والمتنزهات المنتشرة في مختلف مناطق البلدة، مؤكدا أن المجلس يسعى دائما للتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات لإنجاز مثل هذه المشاريع الحيوية والتنموية الملحة.



وأضاف أنه سيتم طرح هذا المطلب على لجنة المخطط الشمولي في محافظة عجلون، لدراسة مشروع إنشاء قرية سياحية بيئية في منطقة راجب، لتوفير الأرض أو استملاك أرض من أملاك الدولة في حال تجهيزها للتنسيق لإعداد الدراسة من خلال مجلس المحافظة ورفعها للجهات المعنية.